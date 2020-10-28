Курс гривні, інфляція та пандемія. Чого чекати українцям? інтерв'ю

Другий рік Нацбанк планомірно знижує облікову ставку. Що це означає?

Національний банк України ухвалив рішення не змінювати облікову ставку та залишити її на рівні 6%. Про це минулого тижня повідомив глава НБУ Кирило Шевченко. На переконання керівництва Нацбанку, збереження м’якої монетарної політики підтримуватиме відновлення економіки за умови помірної інфляції, прогноз якої до кінця року знижено НБУ з 4,7% до 4,1%.

Натомість з наступного року аналітики прогнозують зростання інфляції, очікують і підвищення облікової ставки. Нинішній показник 6% облікової ставки тримається з червня цього року. А тренд на його зниження триває з весни минулого року, коли облікова ставка складала 17,5%.

«Главком» розбирався, як таке суттєве зниження облікової ставки позначається на економіці, залученні інвестицій і як вестиме себе курс національної валюти найближчим часом.

Облікова ставка – інструмент, за допомогою якого Національний банк встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир вартості залучених і розміщених грошових коштів на відповідний період. Розмір облікової ставки також впливає на дохідність облігацій внутрішньої державної позики.

«Курс буде відносно стабільним, якщо уряд не буде робити макроекономічних дурниць»

Тимофій Милованов президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (2019-2020)

Наскільки корисним для економіки є нинішній розмір облікової ставки?

Рівень облікової ставки визначає вартість грошей, а також інфляцію в економіці. Від будь-яких змін ставки хтось виграє, а хтось програє. Головна задача (за законом) НБУ – це тримати інфляцію під контролем. Під контролем – це 4-6%. За класичними законами економіки облікова ставка має бути на кілька відсотків вища рівня інфляції. На кінець року, за прогнозами Київської школи економіки інфляція, вона очікується на рівні 4% (і невеличке збільшення в наступному році).Тому рівень облікової ставки в 6% видається мені адекватним. У майбутньому, якщо інфляція буде зростати, НБУ буде змушений підняти ставку. Але це значною мірою залежить від поведінки уряду та бюджету, який буде прийнятий Верховною Радою. Чим більше будуть підвищені мінімальні зарплати та пенсії, чим більше буде бюджетний дефіцит, тим більше буде ризик зростання інфляції.

Що відбуватиметься з процентними ставками за кредитами та депозитами?

На мою думку, ставки за ними будуть продовжувати знижуватись. Це добре для тих, хто бере в кредит, і погано для тих, хто позичає або тримає гроші на депозитах.

Чого чекати від курсу національної валюти наприкінці цього року і на початку наступного?

Курс буде залишатись відносно стабільним, якщо уряд і депутати не будуть робити макроекономічних дурниць. Але, на жаль, це вони вміють. І тому ризики є. Подивимось, який буде бюджет. Якщо відносно нормальний і збалансований, то великих ризиків до наступного вересня не бачу.

Який прогноз щодо зміни облікової ставки на наступний рік?

6, може, 7%. Якщо інфляція почне зростати НБУ буде змушений підняти ставку.

«Наступного року усі очікують більшої інфляції»

Сергій Фурса інвестиційний банкір

Наскільки корисним для економіки є нинішній розмір облікової ставки?

Рішення НБУ (про облікову ставку в 6% - «Главком») було правильним, воно базувалося на економічній ситуації в країні, на політиці інфляційного таргетування. Це рішення збіглось із очікуваннями аналітиків.

Що відбуватиметься з процентними ставками за кредитами та депозитами?

Триває поступовий процес зниження ставок тому, що це інерційний процес. Вже майже два роки НБУ знижує облікову ставку. Депозити і кредити (розмір ставок) поступово наздоганяють цей рівень. Що буде відбуватися надалі залежить від співпраці з МВФ, від того, чи збільшуватимуться інфляційні очікування. Цілком можливо, що нині ми перебуваємо у кінці циклу зниження вартості кредитування і зниження депозитних ставок.

Чого чекати від курсу національної валюти наприкінці цього року і на початку наступного?

Курс гривні дуже чутливий до взаємовідносин України і МВФ. Якщо наші проблеми у цих стосунках продовжаться і Україна вимушена буде перейти до друку грошей, бо дефіцит бюджету чимось треба закривати, то це створить додаткові ризики для гривні. У нас продовжиться тренд на послаблення національної валюти. Але називати певний курс на певну дату – безвідповідально.

Який прогноз щодо зміни облікової ставки на наступний рік?

Облікова ставка прямо впирається в інфляційні очікування. Якщо інфляція буде зростати, то ми побачимо зростання ставки. Наступного року усі очікують більшої інфляції в тому числі через зростання мінімальної зарплати, інші популістські кроки. До того ж є загроза з боку потенційної девальвації національної валюти через проблеми з МВФ. Тому є ризик, що ставка буде збільшена. НБУ окреслив коридор збільшення до 7,5%. Чи довіряю прогнозу? Цілком. Нацбанк – найкращий аналітичний центр в країні.

«Банки зможуть видавати кредити під 12%-13%»

Василь Горбаль член Наглядової ради НБУ

Наскільки корисним для економіки є нинішній розмір облікової ставки?

У звичайних умовах центральні банки країн рівнем облікової ставки можуть впливати на економіку. Під час криз, як на мене, домінуюча роль все-таки належить урядам, з точки зору вироблення програм бюджетної підтримки тим чи іншим галузям економіки. Тобто м’яч на полі уряду в частині дієвого впливу на економічні процеси в державі.

Що відбуватиметься з процентними ставками за кредитами та депозитами?

Основні банки сьогодні вже пропонують депозити під 9-9,5%. Облікова ставка впливатиме на собівартість ресурсів банків. Думаю, банки зможуть «спускатися» в плані кредитування до 12-13% на рік. Ще кілька місяців тому ця відсоткова ставка була в районі 16-17%... Багато в чому ми залежимо від бюджету (ухвалення державного бюджету на 2021 рік). Рада Нацбанку давала стриманий коментар з цього приводу з огляду на те, щоби не підіграти політикам під час виборчої кампанії певною занепокоєністю дефіцитом бюджету. Очікуємо у парламенті конструктивної дискусії щодо проєкту держбюджету. Нагадаю, що Рада Нацбанку затвердила основи грошово-кредитної політики на наступний рік. Багато залежатиме як від ухвалення держбюджету, так і від продовження співпраці з нашими міжнародними фінансовими партнерами.

Чого чекати від курсу національної валюти наприкінці цього року і на початку наступного?

Назву дві цифри які говорять про те, що ситуація є достатньо стабільною в частині утримання курсу. 29 жовтня вийде повний місячний макроекономічний прогноз, який міститиме багато відповідей на теми, які ми сьогодні обговорюємо. У вересні НБУ купив близько $200 млн, з початку року – на $900 млн більше, ніж продав. Ми бачимо позитивний баланс, якщо оцінювати можливості утримання курсу. Хочу нагадати, що завданням Нацбанку є цінова стабільність і інфляційне таргетування.

Який прогноз щодо зміни облікової ставки на наступний рік?

Давайте дочекаємося дискусій щодо проєкту Держбюджету. Я можу прогнозувати збільшення облікової ставки

«Прогноз послаблення гривні залишається актуальним»

Сергій Ніколайчук голова департаменту макроекономічного прогнозування інвестиційної групи ICU

Наскільки корисним для економіки є нинішній розмір облікової ставки?

На сьогодні 6% виглядають як розумний компроміс при досягненні цілей НБУ щодо утримання інфляції на рівні 5% таргету в середньостроковій перспективі та підтримки економіки у її відновленні після коронакризи.

Що відбуватиметься з процентними ставками за кредитами та депозитами?

Ставки по депозитах продовжуватимуть достатньо стабільно зростати на тлі зростання бюджетних видатків. Банки поступово відновлюватимуть кредитування населення, однак будуть більш обережними у нарощуванні роздрібного портфелю, ніж до коронакризи.

Чого чекати від курсу національної валюти наприкінці цього року і на початку наступного?

Наш вересневий прогноз щодо поступового послаблення обмінного курсу до рівня 29-30 гривень за долар до кінця цього року залишається актуальним. На початку наступного року ми очікуємо певну стабілізацію зі схильністю до посилення обмінного курсу гривні навесні.

Який прогноз щодо зміни облікової ставки на наступний рік?

Подальша зміна процентної ставки відповідно до прогнозу НБУ (до 6.5% у квітні, до 7% у липні і до 7,5% у вересні з подальшим зниженням протягом 2022 р. до 6,5%) – розумний компроміс для утримання інфляції у середньостроковій перспективі та підтримки економіки.

Михайло Глуховський, «Главком»