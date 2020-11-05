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    Голосування за бюджет: «Батьківщина» об’єдналась зі «Слугами» Зеленського і «За майбутнє» Коломойського

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    &laquo;За&raquo; проголосували 275 парламентаріїв - Голосування за бюджет: «Батьківщина» об’єдналась зі «Слугами» Зеленського і «За майбутнє» Коломойського
    «За» проголосували 275 парламентаріїв

    Проти голосувала фракція «Європейська солідарність», депутати від «Голосу» утрималися

    Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2021 рік.

    «За» проголосували 275 парламентаріїв:

    «Слуга народу» – 209,
    «Довіра» – 20,
    «Батьківщина» – 19,
    «За майбутнє» – 16,
    «Позафракційні» – 11.

    Проти голосувала фракція «Європейська солідарність». Депутати від «Голосу» утрималися.

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    Голосування за бюджет: «Батьківщина» об’єдналась зі «Слугами» Зеленського і «За майбутнє» Коломойського
    Голосування за бюджет: «Батьківщина» об’єдналась зі «Слугами» Зеленського і «За майбутнє» Коломойського
    Голосування за бюджет: «Батьківщина» об’єдналась зі «Слугами» Зеленського і «За майбутнє» Коломойського
    Голосування за бюджет: «Батьківщина» об’єдналась зі «Слугами» Зеленського і «За майбутнє» Коломойського
    Голосування за бюджет: «Батьківщина» об’єдналась зі «Слугами» Зеленського і «За майбутнє» Коломойського
    Голосування за бюджет: «Батьківщина» об’єдналась зі «Слугами» Зеленського і «За майбутнє» Коломойського
    Голосування за бюджет: «Батьківщина» об’єдналась зі «Слугами» Зеленського і «За майбутнє» Коломойського
    Голосування за бюджет: «Батьківщина» об’єдналась зі «Слугами» Зеленського і «За майбутнє» Коломойського
    Голосування за бюджет: «Батьківщина» об’єдналась зі «Слугами» Зеленського і «За майбутнє» Коломойського

    Також проти законопроєкту проголосували 17 народних депутатів від «Опозиційного блоку – За життя».

    Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко пізніше пояснила своє голосування тим, що законопроєкт ще буде доопрацьовуватиметься до другого читання.

    Нардепи Ради внесли до законопроєкту про державний бюджет на 2021  понад п'ять тисяч поправок.

     Читайте також: 
    Юлія Тимошенко Батьківщина Верховна Рада Європейська солідарність бюджет Держбюджет фракція За майбутнє
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