Голосування за бюджет: «Батьківщина» об’єдналась зі «Слугами» Зеленського і «За майбутнє» Коломойського

Проти голосувала фракція «Європейська солідарність», депутати від «Голосу» утрималися

Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2021 рік.

«За» проголосували 275 парламентаріїв:

«Слуга народу» – 209,

«Довіра» – 20,

«Батьківщина» – 19,

«За майбутнє» – 16,

«Позафракційні» – 11.

Проти голосувала фракція «Європейська солідарність». Депутати від «Голосу» утрималися.

Також проти законопроєкту проголосували 17 народних депутатів від «Опозиційного блоку – За життя».

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко пізніше пояснила своє голосування тим, що законопроєкт ще буде доопрацьовуватиметься до другого читання.

Нардепи Ради внесли до законопроєкту про державний бюджет на 2021 понад п'ять тисяч поправок.

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