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    Наука та освіта

    82-річна українка вивчила мову у зрілому віці та написала радіодиктант без помилок

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    <span>Тамара Щербань з Дніпропетровської області українську мову вивчила вже у зрілому віці</span> - 82-річна українка вивчила мову у зрілому віці та написала радіодиктант без помилок
    Тамара Щербань з Дніпропетровської області українську мову вивчила вже у зрілому віці

    Радіодиктант для жінки став першим, вона побачила на телеканалі початок диктанту і приєдналась до нього

    Тамара Щербань — 82-річна пенсіонерка родом із Дніпропетровщини, яка вивчила українську мову вже у зрілому віці, — написала радіодиктант без помилок.

    Про це передає «Українське радіо».

    «Батьки мне цілеспрямовано віддали в російську школу, тому що час був такий і тоді на все це містечко була одна українська школа, а в нашій школі був лише один урок української мови. Але все-таки, дещо я чула від дідуся, від сусідів. Мені було абсолютно не важко, можливо у мене якась просто здібність до цього є. Мені здається, що якби я жила десь в іншому мовному середовищі, то я б з легкістю опанувала іншу мову... Що ж поганого в тому, щоб знати кілька мов? Мене зараз вже навіть дратують російськомовні канали, хоча я абсолютно толерантна до всіх. Та я все-таки, мабуть, абсолютна українка, — говорить пані Тамара.

    Радіодиктант для неї став першим, жінка мешкає одна і побачила на каналі UA Перший початок диктанту, приєдналась до нього хвилин за 10 до початку. Диктант жінка написала практично без помилок.

    Лист з диктантом вона не надсилала, адже не має технічних можливостей для цього і поки не опанувала інтернет.

    Наступного року вона обіцяє також писати радіодиктант та відправить його засобами інтернет-зв’язку на перевірку.

    Раніше стало відомо, скільки учасників без помилок написали диктант національної єдності.

     

    освіта радіо школа інтернет українська мова навчання Дніпропетровщина жінка
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