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    Академію зовнішньої розвідки ліквідують: рішення уряду

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    У травні 2019 року інститут було реорганізовано в Академію зовнішньої розвідки України - Академію зовнішньої розвідки ліквідують: рішення уряду
    У травні 2019 року інститут було реорганізовано в Академію зовнішньої розвідки України
    фото: president.gov.ua

    Два роки тому академія з'явилась наа базі Інституту служби зовнішньої розвідки України

    Кабінет міністр України погодив ліквідацію академії зовнішньої розвідки. Ініціатива виходить від Міністерства освіти і науки. Про це йдеться у розпорядженні уряду.

    «Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки про ліквідацію Академії зовнішньої розвідки України», – йдеться в документі.

    Академія була створена в 1995 році спочатку як факультет Національної академії Служби безпеки України, після факультет переформатували в центр. У 2007 році з'явився інститут, який здійснював підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітників Служби зовнішньої розвідки.

    У травні 2019 року інститут було реорганізовано в Академію зовнішньої розвідки України.

    Також нагадаємо, що через два роки ліквідують комісії з встановлення інвалідності.

    Водночас влада буде контролювати інтернет. В Україні з’явиться новий регулятор. Назва нового телекомунікаційного регулятора – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. Вона замінить вже добре відому Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації.

    Крім того, наприкінці вересня МВС створив офіс захисту бізнесу.


    Теги: Кабмін розвідка уряд
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    Академію зовнішньої розвідки ліквідують: рішення уряду