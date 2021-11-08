Академію зовнішньої розвідки ліквідують: рішення уряду

У травні 2019 року інститут було реорганізовано в Академію зовнішньої розвідки України

Два роки тому академія з'явилась наа базі Інституту служби зовнішньої розвідки України

Кабінет міністр України погодив ліквідацію академії зовнішньої розвідки. Ініціатива виходить від Міністерства освіти і науки. Про це йдеться у розпорядженні уряду.

«Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки про ліквідацію Академії зовнішньої розвідки України», – йдеться в документі.

Академія була створена в 1995 році спочатку як факультет Національної академії Служби безпеки України, після факультет переформатували в центр. У 2007 році з'явився інститут, який здійснював підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітників Служби зовнішньої розвідки.

У травні 2019 року інститут було реорганізовано в Академію зовнішньої розвідки України.

Також нагадаємо, що через два роки ліквідують комісії з встановлення інвалідності.

Водночас влада буде контролювати інтернет. В Україні з’явиться новий регулятор. Назва нового телекомунікаційного регулятора – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. Вона замінить вже добре відому Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації.

Крім того, наприкінці вересня МВС створив офіс захисту бізнесу.



