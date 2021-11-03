Американська чи українська: якій розвідці довіряти?

Російський режим спробує розширити свій контроль над нашою територією

Я щиро хочу довіряти українській розвідці, яка каже, що нічого небезпечного поряд з нашими кордонами не відбувається. Але бачу фото переміщення російських військ в американських медіа, та ще й не будь-яких, а саме тих, що мають свої джерела в адміністрації Байдена.

Роки спільної роботи з нашими партнерами навчили мене, що американській розвідці можна довіряти. Я не за паніку, а навпаки за готовність і системний підхід. Наразі на всіх майданчиках обговорюється бажання Китаю отримати контроль над Тайванем. І головне питання: чи готові тайванці боротися проти свого поглинання Китаєм або підуть на поступки.

Якщо це відбудеться, то російський режим спробує розширити свій контроль за нашою територією. Майже 100% через соціально-економічну дестабілізацію і потім задіяння військових засобів. Саме тому без паніки та емоцій слід побудувати системну відповідь Кремлю. І дуже важливо, щоб влада чесно та спокійно розмовляла з українцями щодо можливих загроз – без зайвих емоцій, але з розумінням: що і для чого зробити.

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Джерело: блог Павла Клімкіна

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