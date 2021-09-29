МВС створив офіс захисту бізнесу

Монастирський назвав імена своїх підлеглих, які працюватимуть в офісі

У Міністерстві внутрішніх справ заявили про створення Офіс з питань захисту бізнесу «для більш ефективної комунікації у справі захисту підприємців». Координуватиме його роботу радник глави МВС Антон Геращенко. Про це 29 вересня заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час зустрічі з представниками Верховної Ради та бізнесу.

«Я прийняв рішення про створення у структурі МВС Офісу з питань захисту бізнесу. Його координуватиме радник Антон Геращенко. Відповідальним за захист бізнесу буде перший заступник Євгеній Єнін», – заявив Монастирський.

За його словами, від Нацполіції до офісу увійдуть голова Нацполіції Ігор Клименко та заступник керівника головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелєєв.

«Загальний контроль за роботою цієї структури лишаю за собою», – повідомив міністр і додав, що захист бізнесу сприятиме залученню інвестицій, що за собою понесе збільшення податків.

Окремо він розповів, що МВС планує працювати у боротьбі з нелегальним ринком і визначив наступні пріоритетні напрямки:

детінізація ринку тютюну, спирту та пального;

протидія рейдерству;

боротьба з контрабандою та корупцією у правоохоронній сфері;

боротьба з контрафактною продукцією, порушенням авторських прав.

Нагадаємо, 30 серпня Антон Геращенко, який був заступником і радником колишнього глави Міністерства внутрішніх справ України Арсена Авакова, став радником нового глави МВС Дениса Монастирського.

Нещодавно соратник звільненого міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк в інтерв’ю «Главкому» критично оцінив поведінку окремих підлеглих, які не звільнились з міністерства слідом за шефом. Зокрема, мова про Антона Геращенка та Артема Шевченка, що залишилися у відомстві.

Нагадаємо, колишній очільник МВС Аваков подав у відставку 13 липня. На його посаду 16 липня Верховна Рада призначила Дениса Монастирського.