США передали ЄС дані щодо російських військових біля кордону з Україною

США звернулися до ЄС через російську армію біля кордону з Україною

США все більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ і техніки поблизу кордону України

Вашингтон звернувся до країн Євросоюзу (ЄС) та Європейської служби зв'язків через стягування російської армії до кордону з Україною. Про це повідомляє щоденна німецька газета Süddeutsche Zeitung з посиланням на дипломатичні джерела.

Автор статті заявив, що США наприкінці минулого тижня звернулися до міністерств закордонних справ Німеччини, Великої Британії та Франції.

Причина – концентрація російських військ на кордоні з Україною та пов'язаний із цим високий потенціал ескалації.

Журналіст уточнив, що Вашингтон передав партнерам дані щодо переміщення російських військових біля кордонів. Президент США Джо Байден на полях саміту «Великої двадцятки» (G20) у Римі закликав канцлера ФРН Ангелу Меркель посилити тиск на Москву через газопровід «Північний потік-2», додав автор.

Американське посольство у Берліні на запит видання відмовилося коментувати зміст дипломатичних контактів із Європою. Представник дипломатичної місії заявив, що «непохитна підтримка» США суверенітету та незалежності України перед існуючою російською агресією не повинна викликати жодного сумніву.

У Відомстві федерального канцлера заявили, що Берліну не подобаються дії Росії щодо України.

«Поведінка Москви відчуває на міцність терпіння Німеччини», – пише видання з посиланням на політиків.

Нагадаємо, за інформацією CNN, президент США Джо Байден направив до Москви директора ЦРУ Білла Бернса. Він попередить Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною.

США все більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ і техніки поблизу кордону України. У зв'язку з цим директор ЦРУ в Росії провів переговори з високопоставленими представниками служб безпеки Кремля, безпосередньо беруть участь у військових діях.

Метою візиту директора ЦРУ Вільяма Бернса до Москви було розібратися в намірах Росії щодо України та попередити про увагу, яку Вашингтон приділяє переміщенням російський віск у районі українського кордону.

Шеф ЦРУ також висловив побоювання США щодо того, що Росія «близька до того», щоб використовувати експорт газу як важіль тиску в той час, як Україна та інші європейські країни, за прогнозами, можуть узимку зіткнутися з енергетичною кризою.

Конгресмени-республіканці Майк Роджерс та Майк Тернер закликали президента США Джо Байдена розширити постачання зброї Україні та нарощувати військову присутність у Чорному морі, повідомило видання Defense News. У листі до президента законодавці зазначили, що ці заходи необхідні для запобігання загрозі «нового вторгнення з боку російських військ».

Як раніше повідомлялося, видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, і зазначило, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

У відповідь прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав «вкиданням» публікацію Politico про нарощування військ на кордоні з Україною.

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