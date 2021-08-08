Через два роки ліквідують комісії з встановлення інвалідності – МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України протягом найближчих двох років має намір ліквідувати структуру медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), її замінить Національне агентство контролю якості медичної допомоги. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, пише Інтерфакс-Україна.

«Серед основних принципів реформування системи медико-соціальної експертизи – протягом найближчих двох років ми ліквідуємо структуру МСЕК; змінимо принцип встановлення втрати працездатності завдяки автоматизованому підходу з впровадженням Міжнародної класифікації функцій (МКФ) та з реабілітаційним планом, створеним мультидисциплінарної командою, яка буде працювати з пацієнтом не з моменту виписки з лікарні, а з моменту госпіталізації», – сказала Микичак.

«Через два роки також планується створення Національного агентства, яке буде відповідати за контроль якості медичної допомоги та моніторинг того, як це відбувається (навчання медпрацівників, конфліктні ситуації)», – додала вона.

За словами заступниці міністра, впровадження МКФ в Україні дозволить змінити підхід до встановлення втрати працездатності, зокрема, процес буде проходити автоматизовано без впливу комісій, які іноді абсолютно суб'єктивно встановлюють інвалідність.

Так, ступінь втрати працездатності буде визначатися згідно з набором кодів, які буде вносити мультидисциплінарна команда до відповідного програмного забезпечення.

Для повноцінного впровадження МКФ необхідно провести навчання лікарів, зокрема лікарів первинки, а також розширити програму медичних гарантій у напрямі реабілітації.

За словами заступниці міністра, зміни будуть впроваджуватися поступово.

Микичак зазначила, що реформування системи проводиться в рамках реалізації закону про реабілітацію та Національної стратегії безбар'єрності.