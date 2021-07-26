Вступна кампанія. Які найпопулярніші спеціальності та виші у 2021 році

Оприлюднення рейтингових списків до закладів вищої освіти відбудеться не пізніше 28 липня

Вступники на бакалаврат подали у виші понад 1 мільйон заяв. Найбільш популярними спеціальностями бакалаврату за кількістю поданих заяв є філологія, право, комп’ютерні науки. Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

«За даними державного підприємства «Інфоресурс», зареєстровано 195 тис. 705 електронних кабінетів вступників на бакалаврат, що на 2,5% більше, ніж у 2020 році. Подано 1 млн 85 тис. 679 заяв, що майже на 7% більше, ніж минулого року... Найпопулярніші спеціальності бакалаврату за кількістю поданих заяв: Філологія – 76 371; Право – 67 720; Комп’ютерні науки – 66 123», – йдеться у повідомленні.

Серед інших спеціальностей вступники у виші частіше обирали: Менеджмент – 62 227 заяв; Середню освіту – 44 136; Інженерію програмного забезпечення – 43 618; Журналістику – 43 215; Психологію – 39 529; Економіку 37 – 464; Маркетинг – 36 080 заяв.

Найпопулярнішими університетами серед майбутніх бакалаврів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, залишилися Київський національний університет імені Тараса Шевченка (53 777 поданих заяв), Львівський національний університет імені Івана Франка (47 326) та Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (46 235).

Для вступу на магістратуру вступниками створено 64 тис. 873 електронних кабінети – це майже на 6% більше, ніж у 2020 році, та подано 166 тис. 534 заяви – це майже на 7% більше, ніж торік.

Серед вступників у магістратуру на основі ступеня бакалавра найпопулярніші заклади вищої освіти: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (11 483 подані заяви), Національний університет «Львівська політехніка» (7 738) та Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (7 061).

Найбільшу кількість заяв вступники до магістратури подали на такі спеціальності: Право – 23 404; Менеджмент – 11701; Середня освіта – 9 280; Філологія – 8 528; Комп’ютерні науки – 8 511; Психологія – 6 373; Економіка – 5 845; Фінанси, банківська справа та страхування – 5 624; Публічне управління та адміністрування – 4850; Комп’ютерна інженерія – 4 058.

У Міністерстві освіти та науки нагадали, що оприлюднення рейтингових списків до закладів вищої освіти на ступені бакалавра та наскрізного магістра відбудеться не пізніше 28 липня. А для майбутніх магістрів на основі бакалавра (магістра/спеціаліста) на місця за кошти бюджету такі списки будуть оприлюднені не пізніше 2 серпня.

Зарахування на бюджет відбуватиметься 9 серпня, а переведення на вакантні місця держзамовлення – не пізніше 19 серпня.

Нагадаємо, окупанти не випускали українських абітурієнтів на підконтрольні території.