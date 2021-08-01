Арестович передбачає нові відставки в силових структурах

Радник Єрмака пояснює кадрові рішення військовою загрозою

Масштабні кадрові перестановки в силових структурах України триватимуть і далі. Про це в ефірі телеканалу «Дом» завив радник голови Офісу президента Андрія Єрмака і речник української делегації у Тристоронній контактній групі у Мінську Олексій Арестович, повідомляє УНН,

«Я думаю, не останні. Будуть ще. Бо військова загроза Україні нікуди не поділася, і на неї треба відповідати. Відповідно, підбираються люди, кадри, які здатні виконати ці завдання, підготувати силову машину України до гідної відповіді», – сказав Арестович.

27 липня Офіс Президента України опублікував укази Володимира Зеленського про звільнення Руслана Хомчака з посади Головнокомандувача Збройних Сил України та призначення його першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Прессекретар Президента України Сергій Никифоров заявив, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак йде з посади за рішенням Президента України Володимира Зеленського.

А 28 липня Зеленський ухвалив рішення про зміну начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Операції об'єднаних сил. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко.

Нагадаємо, що 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

При цьому голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давід Арахамія припускає, що восени Арсену Авакову можуть запропонувати посаду віцепрем’єр-міністра України.

Також відомо, що Зеленський сам запропонував Авакову піти у відставку.

Крім того, президент Володимир Зеленський ухвалив низку рішень щодо посадовців Служби безпеки України. Основною метою глави держави при ухваленні цих кадрових рішень в Офісі президента назвали забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідатиме змісту реформи відомства.

За день до того заступник генеральної прокурорки Гюндуз Мамедов написав заяву про відставку. Мамедов був заступником генерального прокурора з 18 жовтня 2019 року, його призначив на посаду попередній генпрокурор Руслан Рябошапка.