У вишах Ківалова пройшли конкурси краси: переможницям подарували iPhone, Дубай та сотні троянд

Переможниці конкурсів краси у вишах Сергія Ківалова в Одесі та Києві отримали в подарунок новий iPhone 18 Pro Max, путівки до Дубая, Парижа та Рима, а також прикраси й сертифікати

Святкові заходи приурочили до річниць заснування двох закладів вищої освіти – одеського та київського

У двох закладах вищої освіти, пов'язаних із Сергієм Ківаловим, відбулися щорічні конкурси краси серед студенток. Переможниці отримали подарунки, зокрема техніку, подорожі та квіти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Одеської юридичної академії та публікацію Київського університету інтелектуальної власності та права в Instagram.

У Національному університеті «Одеська юридична академія» конкурс «Міс НУ «ОЮА» – 2027» відбувся з нагоди 29-ї річниці заснування закладу. Про його результати на своїй сторінці у Facebook повідомив президент університету Сергій Ківалов.

Головний титул здобула Марія Панченко, студентка факультету судового та міжнародного права.

Марія Панченко - переможниця конкурсу «Міс НУ «ОЮА» - 2027. Скриншот Instagram / nashamasha_official

Свою перемогу Марія Панченко також прокоментувала в Instagram. У дописі студентка подякувала університету та Сергію Ківалову за можливість взяти участь у конкурсі.

Скриншот із Instagram Марії Панченко, переможниці конкурсу «Міс НУ «ОЮА» - 2027»

Серед подарунків, які Марія Панченко показала у своєму Instagram, – iPhone 18 Pro Max, сріблястий браслет із шармами та підвісками від Avon, сережки, сертифікати від різних закладів і магазинів. Зокрема, переможниця отримала сертифікат на 10 пострілів із карабіна калібру 9×21 від тиру STVOL, два сертифікати by.dile номіналом 500 грн кожен, а також сертифікат на торт.

У Київському університеті інтелектуальної власності та права переможницею конкурсу «Міс Університет – 2027» стала студентка Софія Журавель. За перемогу дівчина отримала подарунковий сертифікат на подорож до Дубая.

Софія Журавель - переможниця конкурсу „Міс Університет 2027“ Скріншот Instagram-сторінки Київського університету інтелектуальної власності та права /kyiv_nuoua

Анна Сташок - І віце-міс конкурсу „Міс Університет 2027“! Скриншот Instagram-сторінки Київського університету інтелектуальної власності та права /kyiv_nuoua

Діана Погребняк - ІІ віце-міс конкурсу „Міс Університет 2027“! Скриншот Instagram-сторінки Київського університету інтелектуальної власності та права / kyiv_nuoua

Титул першої віцеміс здобула студентка Анна Сташок, якій вручили сертифікат на поїздку до Парижа. Другою віцеміс стала Діана Погребняк, її нагородою стала подорож до Рима.

Раніше «Главком» також писав, що колишній народний депутат від Партії регіонів Сергій Ківалов отримує одну з найбільших пенсій в Україні – близько 246 тис. грн щомісяця.

Ще кілька років тому пенсія Ківалова становила близько 14 тис. грн, однак завдяки судовому рішенню та довідці про заробітну плату з університету, який він очолює, виплати зросли у 17 разів. Колишній народний депутат, відомий своїм впливом на судову систему, нині є президентом приватного Міжнародного гуманітарного університету в Одесі. Саме доходи від роботи в цьому закладі стали одним із чинників перерахунку пенсії. У суді Ківалов надав довідки про свою зарплату як народного депутата та високі виплати в університеті, що дозволило йому отримувати майже чверть мільйона гривень щомісяця.

Сергій Ківалов також обіймає посаду президента таких закладів освіти: Національного університету «Одеська юридична академія», Міжнародного університету, Міжнародного гуманітарного університету, Міжнародної академічної школи Одеса та Київського університету інтелектуальної власності та права.

Варто додати, що у 2009 році Ківалов отримав від президента РФ Володимира Путіна орден Дружби, а у 2013 році – медаль Пушкіна. Нагородження відбулося на тлі його обіцянки зробити російську мову другою державною в Україні. Публічно від російських нагород Ківалов досі не відмовився.

Крім того, на момент початку повномасштабного вторгнення РФ Сергій Ківалов перебував за межами України. За даними оприлюднених ЗМІ повідомлень, 22 лютого він вилетів з аеропорту «Бориспіль» у напрямку Лондона, після чого опинився в Дубаї, де певний час відпочивав.

Нагадаємо, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла була обурена тим, що ексрегіонал Сергій Ківалов обіймає посаду Президента Національного університету «Одеська юридична академія» та позує поруч із військовими. Вона висловила намір повідомити про це до СБУ.