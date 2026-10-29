У Львові студенти Університету Франка влаштували мітинг: що вимагали

Ректор ЛНУ ім. Франка Роман Гладишевський запросив на зустріч студентів

У Львові студенти факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка влаштували акцію протесту. Вони вимагали скасувати проведення занять в корпусі на вулиці Медової Печери, 53. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Львів».

Студенти 28 жовтня о 10:00 зібралися перед головним корпусом Львівського національного університету імені Івана Франка на вулиці Університетській. Вони тримали плакати з написами: «Студентству гідні умови», «На Медовій не солодко», «Ректора – на Медову», «Гідні умови студентам інмову».

«Вони вийшли проти жахливих умов навчання. Їх перенесли в корпус на Медової Печери. І всі скаржаться на дуже погані умови. Студентам не підходять умови корпусу, адже там немає пандуса, немає ліфтів. Є люди з інвалідністю, котрі навчаються в корпусі. Також зараз там немає опалення, взагалі дуже холодно. І він знаходиться аж за 5 км від головного корпусу, від центру», – сказала активістка студентської спілки «Пряма дія» Софія.

Студентка факультету іноземних мов Анна додала, що рішення перенести заняття до іншого корпусу ухвалили через велику кількість студентів на факультеті та брак місць у головному корпусі університету. За її словами, студенти вже зверталися до ректора, однак, на їхню думку, створена після зустрічі комісія не допомогла розв'язати проблему.

Згодом ректор ЛНУ ім. Франка Роман Гладишевський запросив на зустріч студентів. «Я можу запропонувати, в першому семестрі цього навчального року після 18:00 з завтрашнього дня жодна пара не відбуватиметься. З другого семестру цього навчального року освітнього процесу в корпусі на вулиці Медової Печери 53 не буде. Ми ремонтуватимемо корпус і відновимо його», – сказав ректор.

До слова, студентка Львівської політехніки поскаржилася на стан гуртожитку університету. За її словами, перед поселенням оглянути кімнату неможливо: спочатку потрібно оплатити проживання та отримати перепустку, а вже після цього можна побачити умови.