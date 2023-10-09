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Ексрегіонал Ківалов позував біля військових: обурена нардепка йде до СБУ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ексрегіонал Ківалов позував біля військових: обурена нардепка йде до СБУ
Ексрегіонал відправився у відпустку за два дні до повномасштабного вторгнення РФ
фото: Facebook Сергій Ківалов

Не дивлячись на повномасштабну війну, Ківалов так і не відмовився від путінського ордена 

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла шокована тим, що ексрегіонал Сергій Ківалов обіймає посаду Президента Національного університету «Одеська юридична академія» та позує поруч з військовими. Вона висловила намір повідомити про це до СБУ.

«Це сюр просто. Подаю звернення в СБУ щодо колаборанта Сергія Ківалова, який прекрасно почуває себе на посаді Президента Національного університету «Одеська юридична академія» з 1998! І сміє стояти поруч з нашими військовими», – зазначила депутатка.

Ексрегіонал Ківалов позував біля військових: обурена нардепка йде до СБУ фото 1

Варто додати, що Ківалов у 2009 році отримав від російського диктатора Путіна орден Дружби, а у 2013 році медаль Пушкіна за обіцянку зробити російську мову другою державною в Україні. Ексрегіонал досі публічно не відмовився від нагород російського президента.

Крім того, Сергій Ківалов на момент повномасштабного вторгнення РФ не знаходився в Україні – він залишив її за два дні до початку війни. 22 лютого минулого року ексрегіонал вилетів з аеропорту Бориспіль в напрямку Лондона, після чого опинився в Дубаї, де перебував на відпочинку деякий час.

Нагадаємо, колишню мешканку Вінниці та помічницю екснардепа-«регіонала» Сергія Ківалова Тетяну Грабович СБУ звинувачує у публічній підтримці війни Росії проти України. Нині жінка входить у склад топменеджменту центрального офісу «Роснафти».

Теги: Сергій Ківалов Мар’яна Безугла СБУ

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