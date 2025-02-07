Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Залужний засвітився з Ківаловим у Лондоні: для чого зустрічалися (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Залужний засвітився з Ківаловим у Лондоні: для чого зустрічалися (фото)
У Лондоні відбулась конференція Міжнародної освітньої корпорації
фото: Сергій Ківалов/Facebook

Залужний надав підтримку в організації конференції Міжнародної освітньої корпорації

У Лондоні відбулась значуща конференція Міжнародної освітньої корпорації, яка стала важливим кроком у розвитку освіти і науки України. Особливу роль у ній відіграв посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний. Про це повідомив президент Одеської юридичної академії екснардеп-«регіонал» Сергій Ківалов.

Однією з основних тем конференції стала співпраця між Україною та Великою Британією у галузі освіти. Під час численних зустрічей та круглих столів учасники обговорили важливі питання спільної підготовки медиків, ІТ-спеціалістів, фахівців з кібербезпеки та штучного інтелекту, акредитації освітніх програм українських університетів та можливості навчання українських студентів у британських установах.

Залужний засвітився з Ківаловим у Лондоні: для чого зустрічалися (фото) фото 1
фото: Сергій Ківалов/Facebook

Україну на конференції представляли Міжнародний гуманітарний університет, Київський університет інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА», Національний університет «Одеська юридична академія» НУ «ОЮА», Міжнародна академічна школа Одеса, Івано-Франківський та Чернівецький навчально-наукові юридичні інститути.

«Окремо хочу подякувати надзвичайному і повноважному послу України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, доктору філософії у галузі права Валерію Залужному, котрий надав підтримку в організації конференції Міжнародної освітньої корпорації, здійснив посередництво у налагодженні діалогу між українськими та британськими університетами», – наголосив Ківалов.

До слова, у 2025 році на базі Київського авіаційного інституту відкриють науковий парк. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Сьогодні в університеті відбулася презентація концепції наукового парку КАІ. 

Читайте також:

Теги: Сергій Ківалов Одеса Лондон Велика Британія Валерій Залужний університет наука Івано-Франківськ Чернівці Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радіаційний фон у всьому місті у нормі
У якому районі Києва рівень забруднення повітря найнижчий: моніторинг
15 сiчня, 09:46
Наразі рух по вулиці Ревуцького ускладнений
У Дарницькому районі столиці легковик влетів у автобус з дітьми
17 сiчня, 08:53
Наслідки ракетної атаки на столицю
Ігнат пояснив, чому збиті ракети завдали значних руйнувань у Києві
18 сiчня, 10:11
Прогноз погоди на 28 січня
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
28 сiчня, 06:00
Будівництво колумбарної стіни на території Лісового кладовища розпочалось у 2019 році
Розтрата на благоустрої Лісового кладовища. Перед судом постане ексдиректор ритуальної служби
27 сiчня, 12:04
Дорожники капітально ремонтуватимуть шляхопровід через залізничну колію на вулиці Полярній
Рух однією з вулиць Оболонського району Києва буде частково обмежено майже на 3,5 місяці
28 сiчня, 12:24
На покупців чекають сезонні овочі, фрукти, зелень та інша городина від фермерів
У Києві 4-9 лютого відбудуться продовольчі ярмарки: адреси
3 лютого, 11:42
Лондон готується дати відповідь Вашингтону у випадку торогової війни
Велика Британія готує відповідь на можливі мита з боку США
4 лютого, 09:54
Департамент культури не може розірвати контракт із Білоусом або відсторонити його
«Підстав немає». КМДА відмовилася відстороняти режисера Білоуса від роботи
5 лютого, 16:52

Наука та освіта

Залужний засвітився з Ківаловим у Лондоні: для чого зустрічалися (фото)
Залужний засвітився з Ківаловим у Лондоні: для чого зустрічалися (фото)
Під дописом МОН про виплату «вчительської тисячі» зібралось десятки гнівних коментарів
Під дописом МОН про виплату «вчительської тисячі» зібралось десятки гнівних коментарів
З початку року було зафіксовано майже 700 випадків «мінування» шкіл. У яких областях найбільше
З початку року було зафіксовано майже 700 випадків «мінування» шкіл. У яких областях найбільше
Військові виші цьогоріч відкриють набір на нові спеціальності: перелік
Військові виші цьогоріч відкриють набір на нові спеціальності: перелік
«Метінвесті Політехніка» розширює навчальні програми для ветеранів
«Метінвесті Політехніка» розширює навчальні програми для ветеранів
Заступник Лісового різко відреагував на розмови щодо продажу Києво-Могилянської академії
Заступник Лісового різко відреагував на розмови щодо продажу Києво-Могилянської академії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 лютого 2025
37K
Бійця, якого вважали зниклим безвісти, зустріли з полону на Вінниччині
22K
Хотів потішити кохану, але митники затримали: молодик віз з Польщі Cartier, LV і Dyson
19K
Під дописом МОН про виплату «вчительської тисячі» зібралось десятки гнівних коментарів
16K
Чехи знайшли найбільше підземне термальне озеро у світі

Новини

У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
Сьогодні, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
Вчора, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
Вчора, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua