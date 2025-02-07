Залужний засвітився з Ківаловим у Лондоні: для чого зустрічалися (фото)

Залужний надав підтримку в організації конференції Міжнародної освітньої корпорації

У Лондоні відбулась значуща конференція Міжнародної освітньої корпорації, яка стала важливим кроком у розвитку освіти і науки України. Особливу роль у ній відіграв посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний. Про це повідомив президент Одеської юридичної академії екснардеп-«регіонал» Сергій Ківалов.

Однією з основних тем конференції стала співпраця між Україною та Великою Британією у галузі освіти. Під час численних зустрічей та круглих столів учасники обговорили важливі питання спільної підготовки медиків, ІТ-спеціалістів, фахівців з кібербезпеки та штучного інтелекту, акредитації освітніх програм українських університетів та можливості навчання українських студентів у британських установах.

фото: Сергій Ківалов/Facebook

Україну на конференції представляли Міжнародний гуманітарний університет, Київський університет інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА», Національний університет «Одеська юридична академія» НУ «ОЮА», Міжнародна академічна школа Одеса, Івано-Франківський та Чернівецький навчально-наукові юридичні інститути.

«Окремо хочу подякувати надзвичайному і повноважному послу України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, доктору філософії у галузі права Валерію Залужному, котрий надав підтримку в організації конференції Міжнародної освітньої корпорації, здійснив посередництво у налагодженні діалогу між українськими та британськими університетами», – наголосив Ківалов.

До слова, у 2025 році на базі Київського авіаційного інституту відкриють науковий парк. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Сьогодні в університеті відбулася презентація концепції наукового парку КАІ.