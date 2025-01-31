Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Найбагатшим пенсіонером України став Сергій Ківалов: реакція соцмереж

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Найбагатшим пенсіонером України став Сергій Ківалов: реакція соцмереж
Ківалов у 2009 році отримав від Путіна орден Дружби, а у 2013 році медаль Пушкіна за обіцянку зробити російську мову другою державною в Україні
фото з відкритих джерел

Ківалов очолює приватний Міжнародний гуманітарний університет в Одесі. Саме завдяки цьому закладу він домігся збільшення пенсії

В Україні найбільшу пенсію (без урахування довічного грошового утримання судді) призначили екснардепу-«регіоналу» Сергію Ківалову. Щомісяця він отримує близько 246 тис. грн. Про це йдеться в матеріалі Oboz.Ua

Ще кілька років тому його пенсія становила лише 14 тис., однак завдяки судовому рішенню та довідці з університету, який він очолює, ця сума зросла у 17 разів.

За даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсії в Україні не досягає фактичного прожиткового мінімуму, а чверть пенсіонерів отримує не більше 3 тисяч гривень. Проте існують окремі особи, яким нараховуються виплати у сотні тисяч гривень щомісяця. Ківалов є одним із них.

Колишній народний депутат, відомий своїм впливом на судову систему. Наразі він очолює приватний Міжнародний гуманітарний університет в Одесі. Саме завдяки цьому закладу він домігся значного збільшення пенсії. У суді він надав довідки про свою зарплату як нардепа та про високі виплати в університеті, що дозволило йому отримувати майже чверть мільйона гривень щомісяця.

У 2020 році Ківалов звернувся до Пенсійного фонду України з вимогою перерахунку пенсії на основі депутатської зарплати, проте отримав відмову. Тоді він подав позов до суду, додавши документ про різке зростання своєї зарплати у виші – за кілька місяців вона зросла вп’ятеро, що стало підставою для перегляду його виплат.

Рішення ухвалив суддя Одеського окружного адмінсуду, який у 2023 році пішов у відставку. Завдяки цьому Ківалов отримав виняткові умови і став найбагатшим пенсіонером України.

Після публікації інформації, мережа була шокована розміром пенсії Ківалова.

Найбагатшим пенсіонером України став Сергій Ківалов: реакція соцмереж фото 1
скриншот: x.com
Найбагатшим пенсіонером України став Сергій Ківалов: реакція соцмереж фото 2
скриншот: x.com
Найбагатшим пенсіонером України став Сергій Ківалов: реакція соцмереж фото 3
фото: facebook.com
Найбагатшим пенсіонером України став Сергій Ківалов: реакція соцмереж фото 4
фото: facebook.com
Найбагатшим пенсіонером України став Сергій Ківалов: реакція соцмереж фото 5
фото: facebook.com

Варто додати, що Ківалов у 2009 році отримав від російського диктатора Путіна орден Дружби, а у 2013 році медаль Пушкіна за обіцянку зробити російську мову другою державною в Україні. Ексрегіонал досі публічно не відмовився від нагород російського президента.

Крім того, Сергій Ківалов на момент повномасштабного вторгнення РФ не знаходився в Україні – він залишив її за два дні до початку війни. 22 лютого минулого року ексрегіонал вилетів з аеропорту Бориспіль в напрямку Лондона, після чого опинився в Дубаї, де перебував на відпочинку деякий час.

Нагадаємо, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла шокована тим, що ексрегіонал Сергій Ківалов обіймає посаду Президента Національного університету «Одеська юридична академія» та позує поруч з військовими. Вона висловила намір повідомити про це до СБУ.

До слова, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у 2023 році захистив дисертацію в Одеській юридичній академії, президентом якої є колишній член забороненої в Україні проросійської «Партії регіонів» Сергій Ківалов. Ба більше, ексголовком має спільне фото з Ківаловим. Ця історія викликала суспільний резонанс та осуд. Та справа в тім, що альтернатив вибору закладів освіти для Залужного просто не було. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла колишня комунікаційниця головнокомандувача Збройних сил 2021-2024 рр. Валерія Залужного, авторка книги «Залізний генерал. Уроки людяності» Людмила Долгоновська.

Читайте також:

Теги: орден книги депутат партії суддя правосуддя університет пенсія Сергій Ківалов історія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд мав ініціювати закон про демобілізацію
Нардепи викликали Шмигаля до Ради
8 сiчня, 14:06
Кузика вразив нардеп Юрій Бойко, який відкрито виступив із проросійською риторикою
Командир батальйону «Свобода» розповів, через які новини у бійців опускаються руки
5 сiчня, 20:14
Орбан проводить відпустку в Індії
Орбан несподівано опинився в Індії
5 сiчня, 19:45
Манхеттенський суддя Хуан М. Мерчан міг засудити 78-річного республіканця до чотирьох років позбавлення волі
Справа Стормі Деніелс. Суд виніс вирок Трампу у справі про приховування грошей
10 сiчня, 17:34
Прапори Естонії та Росії
В Естонії ініціювали законопроєкт щодо закриття кордону з Росією
14 сiчня, 03:46
Безгін: Ткаченко не буде, не дивлячись, підписувати все, що йому буде приносити команда Кличка
«Підписував все, що приносили». «Слуга народу» пояснив, які претензії були до попереднього голови КМВА Попка
17 сiчня, 17:44
Народному депутату кількох скликань повідомлено про підозру у держзраді 
СБУ повідомила про підозру у державній зраді нардепу Новинському: деталі
18 сiчня, 13:18
Шумило: «Деякі проросійські діячі вже висловили сподівання, що адміністрація Трампа начебто виступатиме на захист структур Московського патріархату»
Чому американська політикиня стала на захист Московської церкви? Релігієзнавець розкрив сімейний секрет
22 сiчня, 14:29
Слідчий суддя визначила інший розмір застави, що складає 260 млн грн
Справа Крупи. Антикорупційний суд знову зменшив розмір застави
24 сiчня, 10:30

Особисті фінанси

Найбагатшим пенсіонером України став Сергій Ківалов: реакція соцмереж
Найбагатшим пенсіонером України став Сергій Ківалов: реакція соцмереж
Вартість картоплі: огляд цін у супермаркетах та невтішний прогноз експертів
Вартість картоплі: огляд цін у супермаркетах та невтішний прогноз експертів
Які пенсії отримують українці: статистика
Які пенсії отримують українці: статистика
З березня військовим курсантам буде підвищено виплати – Зеленський
З березня військовим курсантам буде підвищено виплати – Зеленський
Відсьогодні переселенці можуть оформити субсидію на оренду житла: інструкція
Відсьогодні переселенці можуть оформити субсидію на оренду житла: інструкція
Які професії в Україні заробляють понад 100 тис. грн: дані Служби зайнятості
Які професії в Україні заробляють понад 100 тис. грн: дані Служби зайнятості

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 січня: ситуація на фронті
113K
Стрітення Господнє 2025: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
91K
Посол України фіксує нашестя росіян в одній з європейських країн
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 січня 2025
31K
На Землі стрімко піднімається один із континентів
30K
Авіакатастрофа у Вашингтоні: американські ЗМІ розкрили шокуючі подробиці

Новини

Удар по Одесі, нова снарядна ініціатива від Чехії. Головне за 31 січня
Сьогодні, 21:11
Туман, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 31 січня
Сьогодні, 05:55
Перемога «Динамо», атака дронів у Волгограді і Воронезькій області: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Авіакатастрофа у США, рекордний пакет допомоги від Швеції. Головне за 30 січня
Вчора, 21:11
Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Вчора, 11:14

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua