Найбагатшим пенсіонером України став Сергій Ківалов: реакція соцмереж

Ківалов у 2009 році отримав від Путіна орден Дружби, а у 2013 році медаль Пушкіна за обіцянку зробити російську мову другою державною в Україні

Ківалов очолює приватний Міжнародний гуманітарний університет в Одесі. Саме завдяки цьому закладу він домігся збільшення пенсії

В Україні найбільшу пенсію (без урахування довічного грошового утримання судді) призначили екснардепу-«регіоналу» Сергію Ківалову. Щомісяця він отримує близько 246 тис. грн. Про це йдеться в матеріалі Oboz.Ua

Ще кілька років тому його пенсія становила лише 14 тис., однак завдяки судовому рішенню та довідці з університету, який він очолює, ця сума зросла у 17 разів.

За даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсії в Україні не досягає фактичного прожиткового мінімуму, а чверть пенсіонерів отримує не більше 3 тисяч гривень. Проте існують окремі особи, яким нараховуються виплати у сотні тисяч гривень щомісяця. Ківалов є одним із них.

Колишній народний депутат, відомий своїм впливом на судову систему. Наразі він очолює приватний Міжнародний гуманітарний університет в Одесі. Саме завдяки цьому закладу він домігся значного збільшення пенсії. У суді він надав довідки про свою зарплату як нардепа та про високі виплати в університеті, що дозволило йому отримувати майже чверть мільйона гривень щомісяця.

У 2020 році Ківалов звернувся до Пенсійного фонду України з вимогою перерахунку пенсії на основі депутатської зарплати, проте отримав відмову. Тоді він подав позов до суду, додавши документ про різке зростання своєї зарплати у виші – за кілька місяців вона зросла вп’ятеро, що стало підставою для перегляду його виплат.

Рішення ухвалив суддя Одеського окружного адмінсуду, який у 2023 році пішов у відставку. Завдяки цьому Ківалов отримав виняткові умови і став найбагатшим пенсіонером України.

Після публікації інформації, мережа була шокована розміром пенсії Ківалова.

Варто додати, що Ківалов у 2009 році отримав від російського диктатора Путіна орден Дружби, а у 2013 році медаль Пушкіна за обіцянку зробити російську мову другою державною в Україні. Ексрегіонал досі публічно не відмовився від нагород російського президента.

Крім того, Сергій Ківалов на момент повномасштабного вторгнення РФ не знаходився в Україні – він залишив її за два дні до початку війни. 22 лютого минулого року ексрегіонал вилетів з аеропорту Бориспіль в напрямку Лондона, після чого опинився в Дубаї, де перебував на відпочинку деякий час.

Нагадаємо, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла шокована тим, що ексрегіонал Сергій Ківалов обіймає посаду Президента Національного університету «Одеська юридична академія» та позує поруч з військовими. Вона висловила намір повідомити про це до СБУ.

До слова, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у 2023 році захистив дисертацію в Одеській юридичній академії, президентом якої є колишній член забороненої в Україні проросійської «Партії регіонів» Сергій Ківалов. Ба більше, ексголовком має спільне фото з Ківаловим. Ця історія викликала суспільний резонанс та осуд. Та справа в тім, що альтернатив вибору закладів освіти для Залужного просто не було. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла колишня комунікаційниця головнокомандувача Збройних сил 2021-2024 рр. Валерія Залужного, авторка книги «Залізний генерал. Уроки людяності» Людмила Долгоновська.