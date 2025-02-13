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«Ківалов не мав права залишатися в освіті». Лісовий прокоментував укрупнення вишів Одеси

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Ківалов не мав права залишатися в освіті». Лісовий прокоментував укрупнення вишів Одеси
Міністр освіти і науки зауважив, що юридична академія в Одесі виникла внаслідок від'єднання інституту від Національного університету імені Мечникова
фото: facebook.com/oksenlisovyi

Лісовий про реорганізацію академії Ківалова: Очевидно, що таким особам буде складно погодитися з цим рішенням

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий назвав «логічним» рішення приєднати Одеську юридичну академію до Одеського національного університету імені І. Мечникова. Про це Лісовий написав на своїй сторінці у Facebook.

Міністр назвав рішення про укрупнення «логічним» на тлі політики відомства щодо перегляду мережі закладів вищої освіти. Він зауважив, що реорганізація університетів Одеси не матиме негативного впливу на здобувачів освіти та викладачів.

«Проте інша ситуація – для керівного складу закладу, серед якого є особи, зокрема Сергій Ківалов, який, мені так видається, ніколи не мав морального права залишатися в освіті після відомих усім фактів у його біографії», – написав Лісовий.

Посадовець вважає, що представникам керівного складу Одеської юридичної академії «буде складно погодитися» з рішенням про об'єднання вишів, тому вони «будуть йому опиратися».

Міністр освіти і науки зауважив, що юридична академія в Одесі виникла внаслідок від'єднання інституту від Національного університету імені Мечникова. За словами Лісового, рішення про повернення академії до складу класичного університету це «логічний і символічний крок».

«Проте найважливішим є не лише форма, а й система цінностей, що панує в закладі та культивується його керівництвом. Оскільки суддя, адвокат, правозахисник, прокурор – це про правду, доброчесність, справедливість, неупередженість, відповідальність, патріотизм і широкий світогляд», – додав міністр освіти і науки.

Як відомо, президентом Національного університету «Одеська юридична академія» є екснардеп-«регіонал» Сергій Ківалов, ректором – Олег Тодощак.

Нагадаємо, Кабінет міністрів приєднав Національний університет «Одеська юридична академія» до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Про це повідомило Міністерство освіти і науки.

В уряді запевняють, що реорганізація не вплине негативно на студентів. Здобувачі освіти, які навчаються в Національному університеті «Одеська юридична академія» та її структурних підрозділах, продовжать навчання за тими самими освітніми програмами, на які вступили без змін умов фінансування (зберігаються бюджетні місця, вартість контрактів залишається незмінною). Перехід програм Національного університету «Одеська юридична академія» до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова відбудеться поступово впродовж 2025 року. 

До слова, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського приєднано до Криворізького національного університету.

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Теги: міністр прокурор адвокат суддя фінансування навчання Facebook університет патріотизм Сергій Ківалов Оксен Лісовий

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