Хто читатиме Радіодиктант? Мовознавиця пояснила, як правильно звертатися українською до Даші Астаф'євої

Даша, Дара чи Даруся? Участь Астаф'євої в Радіодиктанті підняла мовне питання

Українська співачка та волонтерка Даша Астаф'єва наступного тижня читатиме Радіодиктант національної єдності. Напередодні події мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, як правильно звертатися до артистки українською та які форми її імені варто використовувати. Відповідь філологиня дала у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

Читачка Наталя Коваленко поцікавилася, як правильно звертатися до людини на ім'я Наташа – «Наташе» чи «Наташо». Мовознавиця пояснила, що за аналогією зі словом «каша», яке у кличному відмінку має форму «каше», правильно вживати звертання «Наташе», «Маше» та «Даше».

Окремо філологиня звернула увагу на ім'я Саша, яке використовують і для чоловіків, і для жінок. За її словами, до чоловіка краще звертатися «Сашку», а до жінки – «Саню», оскільки українськими скороченими формами імені Олександра є Саня та Санда.

Окремо мовознавиця згадала Дашу Астаф'єву, яка читатиме цьогорічний Радіодиктант національної єдності. На думку Васильєвої, українськими скороченими формами імені співачки могли б бути Дара, Дарка або Даруся. Причому це стосується повних імен Дарина, Дарія та Дар'я.

Філологиня наголосила, що зміна прізвища може потребувати переоформлення документів, тоді як із використанням короткої форми імені ситуація простіша.

На її думку, людині з українською ідентичністю варто віддавати перевагу українським формам імені. Водночас мовознавиця зазначила, що винятками можуть бути російська ідентичність людини або офіційний запис імені «Даша» в паспорті.

Нагадаємо, раніше мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, як правильно українською називати легку куртку, що захищає від вітру. За її словами, нормативною є форма «вітрівка», тоді як слова «вітровка» в українських словниках немає. Філологиня зазначила, що в слові «вітрівка» дотримано чергування голосних «о» та «і», порівнявши його зі словом «вітровий».