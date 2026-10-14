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Тіна Кароль отримала символічний знак під час виконання пісні, присвяченої покійному чоловіку (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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фото: Іnstagram.com/tina_karol

Тіна Кароль виконала свою пісню «Закрили твої очі»

Під час концерту Тіни Кароль стався неочікуваний момент, який вразив глядачів та саму співачку. Мережа припустила, що це міг бути знак для артистки від її покійного чоловіка, продюсера Євгена Огіра. Про це пише «Главком» із посиланням на відео у TikTok.

Так, Тіна Кароль виконала на концерті пісню «Закрили твої очі». Цей трек зірка присвятила покійному чоловіку Євгену Огіру. Тоді ж на сцені з'явився птах, який почав кружляти над нею.

Співачка не стала приховувати своїх емоцій. Вона була здивована появою птаха, а коли він полетів, Кароль показала пальцем у небо. «Момент, від якого досі мурахи по тілу», – підписала авторка відео.

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У мережі користувачі назвали появу птаха під час концерту символічним знаком з небес від покійного чоловіка співачки:

  • «Як таке може бути?»
  • «Боже, який знак! Мурахи по тілу».
  • «Душа коханого».
  • «Уявляю, що Тіна відчула у той момент. До мурах просто».
  • «Вона зрозуміла, що це душа Євгена».
Чоловік Тіни Кароль помер від раку шлунку
Чоловік Тіни Кароль помер від раку шлунку
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, чоловік Тіни Кароль помер у 2013 році від раку шлунка у віці 32 років. Пара одружилася у 2008 році та прожила у шлюбі п’ять років. Подружжя має сина Веніаміна.

До слова, співачка Тіна Кароль тривалий час приховувала особисте життя та не перебувала у публічних стосунках. Однак нещодавно зірка зізналася, чи ходить вона на побачення.

Також повідомлялося, Тіна Кароль, яка приховує особисте життя, розкрила правду, чи вільне її серце. Ба більше, артистка зізналася, що вона постійно закохується та розповіла, в кого саме.

Теги: Тіна Кароль співачка концерт чоловік відео

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