Чи є в гардеробі грамотного українці «вітровка». Мовознавиця пояснила, як називати легку непродувну куртку

Куртка, що рятує від дискомфорту у холодну погоду називається «вітрівка»

Васильєва: «Вітровки» у словнику немає

Українці часто мають у гардеробі легку непродувну куртку, яку називають «вітровка». Однак цю річ слід іменувати інакше, пояснює мовознавиця Ольга Васильєва. Правильний варіант вона назвала у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

За словами Ольги Васильєвої, куртка, що рятує від дискомфорту у холодну погоду називається «вітрівка».

«Дотримано чергування о/і в закритому складі. Порівняймо з відкритим складом: «вітровий». «Вітрівка» у словнику є, а «вітровки» немає», – пояснила мовознавиця.

Раніше мовознавиця пояснила, як правильно назвати одним словом жінку-військовослужбовця.

Крім того, Ольга Васильєва пояснила, чи є фемінітиви до слів «штурмовик» та «піхотинець».