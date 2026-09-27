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Чи є в гардеробі грамотного українці «вітровка». Мовознавиця пояснила, як називати легку непродувну куртку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Чи є в гардеробі грамотного українці «вітровка». Мовознавиця пояснила, як називати легку непродувну куртку
Куртка, що рятує від дискомфорту у холодну погоду називається «вітрівка»
колаж: glavcom.ua

Васильєва: «Вітровки» у словнику немає

Українці часто мають у гардеробі легку непродувну куртку, яку називають «вітровка». Однак цю річ слід іменувати інакше, пояснює мовознавиця Ольга Васильєва. Правильний варіант вона назвала у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

За словами Ольги Васильєвої, куртка, що рятує від дискомфорту у холодну погоду називається «вітрівка».

«Дотримано чергування о/і в закритому складі. Порівняймо з відкритим складом: «вітровий». «Вітрівка» у словнику є, а «вітровки» немає», – пояснила мовознавиця.

Раніше мовознавиця пояснила, як правильно назвати одним словом жінку-військовослужбовця.

Крім того, Ольга Васильєва пояснила, чи є фемінітиви до слів «штурмовик» та «піхотинець». 

 

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Теги: мова українці Ольга Васильєва

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Наука та освіта

Чи є в гардеробі грамотного українці «вітровка». Мовознавиця пояснила, як називати легку непродувну куртку
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