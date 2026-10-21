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Анна Трінчер скасувала масштабний концерт у Києві через атаки РФ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Анна Трінчер: “Не може взяти на себе таку відповідальність”
фото:Іnstagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер готувалася до свого першого Палацу спорту, однак концерт довелося перенести

Українська співачка Анна Трінчер повідомила про скасування свого великого концерту в столичному Палаці спорту через постійні атаки РФ. Про це пише «Главком» із посиланням на відео виконавиці в Instagram.

Концерт Ані Трінчер мав відбутися вже 20 листопада, однак через безпекову ситуацію в Києві команда зірки отримала офіційну відмову від КМДА. «Це великий біль для мене, адже я дуже чекала нашої зустрічі, я дуже чекала цього дня 12 років…» – зазначила співачка.

Підготовка до концерту була майже завершена. Проте Трінчер довелося перенести захід на літо наступного року. За її словами, це був очевидний вибір, але для неї він виявився болісним і сумним.

«Майже рік я жила в очікуванні. 20 листопада мав бути мій Палац спорту. Провела з командою тисячі зідзвонів. У нас було готово майже все: пошили костюми, визначилися з програмою, сцена затверджена. Я чекала активну фазу підготовки, поки я не отримала відмову від Київської міської адміністрації про заборону проведення мого Палацу спорту. Тому що Київ наразі перебуває в жахливих тривогах у страшних катастрофах», – висловилася виконавиця.

Анна Трінчер скасувала масштабний концерт у Києві через атаки РФ фото 1
фото:Іnstagram.com/annatrincher_official

Трінчер пояснила, що розуміє ризики, тож не може зібрати тисячі шанувальників в одному залі під час постійних атак столиці. «Я прекрасно розумію, що зібрати 10 тисяч людей в одному приміщенні в Києві, який постійно під тривогами, неможливо. Я не можу собі це дозволити і буду за це переживати, і взяти на себе таку відповідальність, тому що ваша безпека понад усе», – зауважила вона.

Нагадаємо, українська співачка Тіна Кароль також заявила про скасування свого  концерту у Києві. Масштабний виступ мав відбутися у Палаці спорту 19 вересня. Тіна Кароль планувала побудувати місто у Палаці для свого концерту. Однак співачка з командою не змогла продовжити роботу над підготовкою до шоу. 

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Теги: обстріл КМДА співачка столиця концерт

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