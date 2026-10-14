Відомі акторки поділилися історіями складних вагітностей, підтримавши Ірину Федишин

Ольга Сумська пригадала, як ледь не втратила дитину під час вагітності

Українські акторки Вікторія Білан та Ольга Сумська підтримали співачку Ірину Федишин, яка втратила дитину на 35-му тижні вагітності. Актриси розповіли про власний досвід вагітності. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Вікторії Білан у Facebook.

Вікторія Білан зізналася, що трагедія та біль Ірини Федишин відгукнулися їй. Акторка розповіла, що під час своєї другої вагітності на 33-му тижні вона опинилася перед загрозою втрати сина.

«Я лежала на збереженні і водночас продовжувала працювати. Бо треба було заробляти гроші… Бо треба було жити… І понад усе – треба було зберегти маленьке життя, яке билося під моїм серцем, хоча декому було просто байдуже. Та менше з тим. Я пам’ятаю той страх. Коли боїшся зайвий раз поворухнутися. Коли прислухаєшся до кожного руху малюка. Коли готова віддати все, що маєш, аби тільки почути його перший крик…» – написала зірка.

Білан розповіла, що ця історія закінчилася добре, адже торік на світ з’явився її син Ярема. Попри пережите, акторка зазначила, що їй складно уявити біль втрати Ірини Федишин. Тож вона підтримала співачку та її родину.

фото: скриншот Вікторія Білан/Facebook

«Немає слів… ні, їх просто не існує в природі, які можуть заповнити порожнечу там, де мало народитися нове життя. Немає правильних фраз, здатних полегшити такий біль. І я не хочу писати «тримайтеся» чи «будьте сильними». Жінка не зобов’язана бути сильною, коли її світ руйнується.

Хочу лише сказати… Ірино, навіть незнайомі вам люди сьогодні плачуть разом із вами. Нехай поруч будуть ті, хто зможе просто обійняти, помовчати, побути поряд. Не вимагати сили, не шукати пояснень, не поспішати загоювати те, що неможливо загоїти словами. Обіймаю вас усім серцем. І тихо схиляю голову перед вашим горем», – додала актриса.

фото: скриншот Вікторія Білан/Facebook

Окремо Вікторія Білан звернулася до людей, які залишають образливі коментарі під дописом про горе Ірини Федишин. Зірка закликала інших залишатися людяними. «І окремо до тих, хто навіть у такі страшні моменти знаходить слова для осуду та злості. Перш ніж написати чергову гидоту, згадайте, що по той бік екрана живі люди, які переживають невимовне горе. Будьте людянішими. Найкраще, що ви можете зробити, – просто промовчати», – додала вона.

Ольга Сумська також підтримала Ірину Федишин. Акторка розповіла, як сама ледь не втратила дитину під час вагітності на останніх строках. Тоді Сумська потрапила до лікарні, медикам вдалося врятувати її та дитину.

фото: скриншот із соцмереж

«Господи, яке горе… Ірочці сил відновитись… Згадую свою ситуацію 24 роки тому… Гістоз, ледве не втратила вагітність на останніх строках… Тиск 220/120, добре, що вчасно поїхала до пологового… Лікарі врятували…» – поділилася артистка у коментарях під дописом Марічки Падалко.

До слова, чоловік Ірини Федишин, продюсер Віталій Човник уперше вийшов на зв’язок після втрати дитини та подякував у коментарях за підтримку його родини та дружини.

фото: скриншот із соцмереж

Нагадаємо, чоловік української співачки Ірини Федишин Віталій Човник 13 жовтня повідомив про втрату їхньої дитини. За його словами, він ледь не втратив й саму Ірину Федишин. Артистка перебувала на 35-му тижні вагітності.

До слова, українська телеведуча Марічка Падалко підтримала співачку Ірину Федишин, яка втратила дитину на 35-му тижні вагітності. Журналістка стала на її захист та обурилася негативними коментарями в бік артистки.