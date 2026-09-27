Ціла «графиня»? Мовознавиця пояснила, як правильно називати жінку-демографа

Читачка спецпроєкту «Мовне питання» поцікавилася, як грамотно називати головного демографа України Еллу Лібанову

Як правильно називати жінку-демографа – «демографиня» чи «демографка»? Відповідь на це запитання дала філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Мовне питання» «Главкома».

«Елла Лібанова – демографиня? Ціла графиня… Фемінітив утворено правильно?» – поцікавилася читачка Анастасія Дика. Зазначимо, що йдеться про директорку Інституту демографії та проблем якості життя НАН України.

За словами Васильєвої, від маскулінативів, що закінчуються на «ф», частіше утворюються фемінітиви із суфіксом -ка.

«Частіше від маскулінативів, що закінчуються на «ф», утворюємо фемінітиви, що закінчуються на -ка: демографка, фотографка, хореографка, філософка тощо», – пояснила мовознавиця.

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Їх можна надсилати на електронну скриньку «Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриціщотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії.Їх можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

Нагадаємо, філологиня також пояснила, як правильно називати жінку, яка служить у війську. За її словами, усталеною формою фемінітива до слова «військовослужбовець» нині є «військовослужбовиця». Водночас мовознавиця зауважила, що фемінітиви формуються дещо стихійно: зрештою приживається та форма, яка більше подобається мовцям.