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Ціла «графиня»? Мовознавиця пояснила, як правильно називати жінку-демографа

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Ціла «графиня»? Мовознавиця пояснила, як правильно називати жінку-демографа
Усталеною формою фемінітива щодо жінки-демографа є «демографка»
колаж: glavcom.ua

Читачка спецпроєкту «Мовне питання» поцікавилася, як грамотно називати головного демографа України Еллу Лібанову

Як правильно називати жінку-демографа – «демографиня» чи «демографка»? Відповідь на це запитання дала філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Мовне питання» «Главкома».

«Елла Лібанова – демографиня? Ціла графиня… Фемінітив утворено правильно?» – поцікавилася читачка Анастасія Дика. Зазначимо, що йдеться про директорку Інституту демографії та проблем якості життя НАН України.

За словами Васильєвої, від маскулінативів, що закінчуються на «ф», частіше утворюються фемінітиви із суфіксом -ка.

«Частіше від маскулінативів, що закінчуються на «ф», утворюємо фемінітиви, що закінчуються на -ка: демографка, фотографка, хореографка, філософка тощо», – пояснила мовознавиця.

«Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії.

Їх можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

Нагадаємо, філологиня також пояснила, як правильно називати жінку, яка служить у війську. За її словами, усталеною формою фемінітива до слова «військовослужбовець» нині є «військовослужбовиця». Водночас мовознавиця зауважила, що фемінітиви формуються дещо стихійно: зрештою приживається та форма, яка більше подобається мовцям.

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Теги: Ольга Васильєва словник мова

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