Коли школярі підуть на літні канікули: Кабмін ухвалив рішення
Через воєнний стан уряд зменшив тривалість навчального року до 155 днів
Українські школярі мають піти на літні канікули не пізніше 30 червня. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів.
Зазначимо, що до повномасштабного російського вторгнення навчальний рік в Україні тривав із 1 вересня до 30 липня. Це закріплює Закон України «Про повну середню освіту».
Навчальний рік у школярів має тривати 175 навчальних днів, однак через воєнний стан уряд вніс деякі зміни. Згідно з постановою Кабміну, у 2023-му навчальний рік повинен закінчитися до 30 червня. Таким чином, тривалість навчального року зменшена до 155 днів.
Однак важливо, що терміни закінчення навчального року, а, відповідно, і початку літніх канікул визначають самі школи. Так, здебільшого навчальний рік у школярів закінчується наприкінці травня, а для випускників 11 класу – у середині червня.
Нагадаємо, що міністр освіти та науки Оксен Лісовий повідомляв: усі ключові навчальні дисципліни – і природничі, і гуманітарні, які нині є в школі, повинні залишатися й надалі.
Раніше Лісовий заявляв, що у школах можуть скоротити кількість предметів, які вивчають учні. За його словами, така ініціатива допоможе вирішити питання оптимізації навчальних програм.
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов підтримав ідею і заявив, що колосальна кількість предметів у школі лише перевантажує учнів, і зовсім не сприяє підвищенню рівню освіти, аби учні отримували знання та компетентності, які вони зможуть використати у реальному житті.
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