Заборона змагатися з росіянами та затримання підозрюваного у зливі документів Пентагону: головне за ніч

Українські спортсмени більше не виступатимуть на одній спортивній міжнародній арені разом з росіянами та білорусами

Українським спортсменам остаточно заборонили змагатися з росіянами та білорусами під час міжнародних спортивних змагань.

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Між іншим, у США затримано підозрюваного у зливі секретних документів Пентагону та попередньо призначили судове засідання.

Тим часом, популярна співачка та актиса Леді Гага отримала посаду у Білому домі.

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Між тим, Кремль продовжує втрачати сателітів. Напередодні, Молдавський суд виніс вирок проросійському політику Ілано Шору.

«Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 14 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

Українським спортсменам остаточно заборонили змагатися з росіянами (документ)

Міжнародний олімпійський комітет 28 березня 2023 року вирішив повернути до змагань російських та білоруських спортсменів. Правда не всі представники країн-агресорів зможуть виступати на міжнародних турнірах, адже для них передбачено чимало обмежень.

У відповідь на це українська влада вирішила, що наші спортсмени не будуть брати участь в тих турнірах, куди допустили росіян та білорусів.

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Окрім цього, Кабмін ухвалив рішення від 30 березня 2023 року №43 п. 6. стосовно заходів щодо відсторонення спортсменів, тренерів та інших представників Росії та Білорусі від участі у міжнародних спортивних змаганнях. У свою чергу, заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний підготував відповідний наказ.

«Заборонити офіційним делегаціям національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту осіб з інвалідністю брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та Республіки Білорусь», – йдеться в документі.

У США затримано підозрюваного у зливі документів Пентагону

У Сполучених Штатах Америки затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central. Про це повідомила у Twitter журналістка CNN Наташа Бертран.

Згодом, стало відомо, що затриманому за підозрою у причетності до витоку документів Пентагону загрожує позбавлення волі на десятки років. Тейшейра заарештований за підозрою в «несанкціонованому зберіганні та передачі секретної інформації щодо національної оборони». Кожен секретний документ, опублікований ним, фігуруватиме у справі як окремий пункт звинувачення, по кожному з яких йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років.

Кількість злитих документів достеменно невідома. За інформацією AP та Reuters, їх може бути від 50 до кількох сотень. Їх упродовж кількох місяців публікували в Discord протягом кількох місяців, перш ніж документи потрапили в Telegram та Twitter, де на них звернули увагу світові ЗМІ.

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Леді Гага отримала посаду в Білому домі

Президент США Джо Байден призначив співачку та актрису Леді Гагу (справжнє ім'я – Стефані Джоан Анджеліна Джерманотта) співголовою президентського комітету з культури та мистецтва. Крім співачки на цю посаду також призначено американського продюсера Брюса Коена.

Відновлення комісії відбувається в той час, коли багато хто вважає, що гуманітарні науки перебувають у небезпеці через різке скорочення набору до вищих навчальних закладів та фінансової підтримки наукових досліджень.

Комітет з культури та мистецтва, який відтепер представлятиме відома актриса, було створено у 1982 році. Він дає президенту США та керівникам американських відомств рекомендації з питань політики у сфері культури.

Кремль втратив друга. Молдавський суд виніс вирок проросійському політику

Апеляційна палата Кишинева заочно засудила лідера проросійської партії «Шор» Ілана Шора до 15 років позбавлення волі.

Про це сьогодні повідомила президентка Молдови Майя Санду на своїй сторінці у Fаcebook.

«Ілан Шор проведе 15 років у в'язниці за крадіжку мільярда, і його майно буде конфісковано, так вирішила Апеляційна палата», – написала Санду. Винесення вироку підтвердила і апеляційна палата Кишинева. Ілана Шора засуджено до 15 років позбавлення волі, а також має повернути близько $288 млн.

Глава Антикорупційної прокуратури Молдови Вероніка Драгалін заявила, що країна наполягатиме на екстрадиції засудженого у справі про банківські махінації. Ziarul de Gardă пише, що Драгалін буде звертатися до Ізраїлю, ця країна визнає вирок і Шор відбуватиме покарання на території Ізраїлю. За її словами, влада Ізраїлю відмовлялася репатріювати Шора до Молдови, оскільки чекала остаточного вироку у його справі, однак Апеляційна палата могла його і виправдати.