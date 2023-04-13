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Херсонщина: росіяни скинули авіабомбу на школу, є жертви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Херсонщина: росіяни скинули авіабомбу на школу, є жертви
фото з відкритих джерел

Ворог обстріляв село Микільське Дар'ївської громади

Сьогодні, 13 квітня, на Херсонщині росіяни скинули авіабомбу на школу. Також від обстрілів загинули дві людини й дві дістали поранення. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону.

«Сьогодні ворожа авіація вдарила по селу Зміївка Бериславського району, керованими авіабомбами росіяни поцілили в будівлю місцевої школи. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще одна дістала поранення», – сказав він.

Також за його словами, сьогодні ворог обстріляв і село Микільське Дар'ївської громади. Поранення дістав 52-річний чоловік.  «Із самого ранку росіяни обстріляли парк у Дніпровському районі Херсона. Через ворожу атаку травми несумісні з життям отримав 45-річний чоловік», – повідомив Прокудін.

Він зазначив, що на період Великодніх свят на Херсонщині заборонено відвідувати кладовища та місця поховань через мінну небезпеку та високий ризик ударів,  а також проводити богослужіння у церквах в період комендантської години, котра триває з 20.00 до 06.00.

Як повідомлялося, сьогодні, 13 квітня, під час оголошеної масштабної повітряної тривоги російські загарбники завдали три авіаудари по прифронтовому Оріхову Запорізької області. 

Нагадаємо, триває 414-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 45 атак противника. 

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Теги: окупанти авіація чоловік безпілотник втрати ворог поранення росіяни Херсонщина школа війна

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