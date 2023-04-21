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Президент підписав закон про деколонізацію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Президент підписав закон про деколонізацію
Закон про деколонізацію набуде чинності через три місяці
фото: Офіс президента України

Органи самоврядування і військові адміністрації мають за пів року звільнити публічний простір від символів «русского мира»

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №7253 «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімів та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України». Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

«21.04.2023 Повернуто з підписом від Президента України», – вказано в картці законопроєкту.

Закон набуде чинності через три місяці після опублікування, після чого органи самоврядування і військові адміністрації мають за пів року звільнити публічний простір від символів «русского мира» – демонтувати пам’ятники та пам’ятні знаки, перейменувати вулиці й інші об’єкти.

«Будуть перейменовані й населені пункти, назви яких пропагують російську імперську політику, її діячів чи пропагандистів. В Україні більше не буде назв і зображень, присвячених суворовим і кутузовим, пушкіним і булгаковим, російським містам і завоюванням. Цінні пам’ятки будуть перенесені до музеїв. Так само будуть перейменовані населені пункти, назви яких не відповідають стандартам української мови (на кшталт Октябрського чи Южноукраїнська)», – прокоментував закон народний депутат Володимир В’ятрович.

Нагадаємо, сьогодні президент підписав закон про нові правила набуття громадянства України. Тепер для його отримання потрібно буде скласти іспити на знання української мови, історії та Конституції. 

До слова, Володимир Зеленський відповів на петицію про довічне ув’язнення для депутатів та працівників державних структур за корупцію під час воєнного стану. 

Читайте також: Закон про деколонізацію. Як з України виганятимуть залишки «русского мира»
Теги: декомунізація Володимир Зеленський закон

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