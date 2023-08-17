Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

«Я в культурному шоці». Лариса Ніцой показала вчительку, на яку треба всім рівнятися

Наталія Порощук
glavcom.ua
«Я в культурному шоці». Лариса Ніцой показала вчительку, на яку треба всім рівнятися
Ніцой приємно вражена, що є така вчителька, яка навіть влітку привела дітей на культурні заходи
фото: facebook/larysa.nitsoi

Ніцой стверджує, що директори різних шкіл неодноразово відмовляли їй у зустрічах з учнями

Українська письменниця, педагог, громадська діячка, член Національної спілки письменників України Лариса Ніцой похвалила вчительку з Червонограда, яка у час відпусток привела своїх учнів на книжковий ярмарок, щоб поспілкуватися з письменниками. Лариса Ніцой написала схвальний пост у Facebook.

«Літо. Відпустка. Канікули. Вчителька під час своєї відпустки й під час канікул у дітей збирає своїх учнів, щоб піти з ними на книжковий ярмарок, купити книжок і поспілкуватися з письменниками! Я в культурному шоці. А ви?», – йдеться у пості.

Ніцой стверджує, що директори різних шкіл неодноразово відмовляли їй у зустрічах з учнями, адже «...наші діти не читають. Я б вас запросила в школу, пані Ларисо, але наші батьки книжок не куплять».

Письменниця розповідає, що навіть заради однієї зацікавленої дитини готова була б прийти до школи. «А ще мені одразу стає все зрозуміло про цих директорів. У них діти не читають (біда-біда), а батьки на книги грошей не дадуть? Ніхто-ніхто? Жоден-жоден? Бо письменник і ради однієї дитини готовий прийти», – пише Ніцой.

За словами Лариси, батьки та педагоги погано зацікавлюють дітей у книгах, що ті не хочуть читати. Але Ніцой приємно вражена, що є така вчителька, яка навіть влітку привела дітей на культурні заходи.

«А поки що беріть приклад з учительки з Червонограда. Літо. В людей відпустки і канікули. А вона з учнями прийшла поспілкуватися з письменниками і щоб діти облюбували і купили собі книжки», – каже письменниця.

Нагадаємо, що раніше Лариса Ніцой звернулася до міністра освіти Оксена Лісового з проханням доповнити двома пунктами чинний Закон про освіту. Зокрема, Ніцой хоче, щоб на території навчально-освітніх закладів комунальної, державної та приватної власності мовою освітнього, виховного процесу та мовою спілкування була державна мова (окрім уроків з вивчення іноземної мови).

Читайте також: 

Теги: книги діти Лариса Ніцой вчитель письменниця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З початку повномасштабного вторгнення з України виїхали переважно молоді жінки віком до 40 років і з дітьми
Демографічна катастрофа. Виправляти будемо?
11 серпня, 10:40
Останні дані можуть свідчити про причетність президента Білорусі Олександра Лукашенка до воєнних злочинів
Ексклюзив The Telegraph: Лукашенко викрадає тисячі українських дітей Війна і право
17 липня, 15:45
Народна депутатка України Мар'яна Безугла
Нардепка Безугла розповіла, що пише книгу
18 липня, 14:05
РФ навчає дітей воювати
Окупанти зомбують викрадених українських дітей у своїй військовій академії
20 липня, 07:29
Сім'я Зінченків
Подружжя Зінченків оригінально показали стать майбутньої другої дитини
29 липня, 14:28
Розмір грошової винагороди, яку отримували учасники схеми, складав від 50 до 70 тис. євро за новонароджену дитину
Торгували новонародженими дітьми: в Україні викрито масштабну злочинну організацію
3 серпня, 13:59

Наука та освіта

«Я в культурному шоці». Лариса Ніцой показала вчительку, на яку треба всім рівнятися
«Я в культурному шоці». Лариса Ніцой показала вчительку, на яку треба всім рівнятися
Шотландські вчені планують запустити сорт лохини з гігантськими ягодами
Шотландські вчені планують запустити сорт лохини з гігантськими ягодами
Бактерії і ДНК: вчені знайшли ще один варіант боротьби із раком
Бактерії і ДНК: вчені знайшли ще один варіант боротьби із раком
Прогнози невтішні: світ зіткнувся з великою проблемою фотосинтезу рослин
Прогнози невтішні: світ зіткнувся з великою проблемою фотосинтезу рослин
В українських школах з'явиться новий обов'язковий курс
В українських школах з'явиться новий обов'язковий курс
«Добровільні внески» у школах: дослідження виявило кричущу статистику
«Добровільні внески» у школах: дослідження виявило кричущу статистику

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС? Соцмережі заявили про загрозу
47K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, тікає з російського села
13K
Дружина Резнікова розповіла, що чоловік обожнює робити вдома
9833
Путін скликає термінову нараду через падіння курсу рубля – Financial Times
9080
Україна вивела з ладу п'ять великих десантних російських кораблів – ВМС
8738
«Безсилі» ЗСУ вже мотивують окупантів на загородзагони

Новини

20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Сьогодні, 06:38
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 серпня
Сьогодні, 05:28
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Вчора, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Вчора, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:28

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту