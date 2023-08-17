«Я в культурному шоці». Лариса Ніцой показала вчительку, на яку треба всім рівнятися

Ніцой приємно вражена, що є така вчителька, яка навіть влітку привела дітей на культурні заходи

Ніцой стверджує, що директори різних шкіл неодноразово відмовляли їй у зустрічах з учнями

Українська письменниця, педагог, громадська діячка, член Національної спілки письменників України Лариса Ніцой похвалила вчительку з Червонограда, яка у час відпусток привела своїх учнів на книжковий ярмарок, щоб поспілкуватися з письменниками. Лариса Ніцой написала схвальний пост у Facebook.

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«Літо. Відпустка. Канікули. Вчителька під час своєї відпустки й під час канікул у дітей збирає своїх учнів, щоб піти з ними на книжковий ярмарок, купити книжок і поспілкуватися з письменниками! Я в культурному шоці. А ви?», – йдеться у пості.

Ніцой стверджує, що директори різних шкіл неодноразово відмовляли їй у зустрічах з учнями, адже «...наші діти не читають. Я б вас запросила в школу, пані Ларисо, але наші батьки книжок не куплять».

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Письменниця розповідає, що навіть заради однієї зацікавленої дитини готова була б прийти до школи. «А ще мені одразу стає все зрозуміло про цих директорів. У них діти не читають (біда-біда), а батьки на книги грошей не дадуть? Ніхто-ніхто? Жоден-жоден? Бо письменник і ради однієї дитини готовий прийти», – пише Ніцой.

За словами Лариси, батьки та педагоги погано зацікавлюють дітей у книгах, що ті не хочуть читати. Але Ніцой приємно вражена, що є така вчителька, яка навіть влітку привела дітей на культурні заходи.

«А поки що беріть приклад з учительки з Червонограда. Літо. В людей відпустки і канікули. А вона з учнями прийшла поспілкуватися з письменниками і щоб діти облюбували і купили собі книжки», – каже письменниця.

Нагадаємо, що раніше Лариса Ніцой звернулася до міністра освіти Оксена Лісового з проханням доповнити двома пунктами чинний Закон про освіту. Зокрема, Ніцой хоче, щоб на території навчально-освітніх закладів комунальної, державної та приватної власності мовою освітнього, виховного процесу та мовою спілкування була державна мова (окрім уроків з вивчення іноземної мови).