Окупанти зомбують викрадених українських дітей у своїй військовій академії

Діти проходять «військові збори» на російському полігоні

Російські окупанти вивезли у військову академію в Костромі (РФ) близько 80 старшокласників із тимчасово окупованих територій Луганської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Викрадені діти зараз проходять «військові збори» на полігоні військової академії військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту та інженерних військ ім. С. Тимошенка, що розташований в Костромській області.

«Таким чином, росіяни не лише викрадають дітей з ТОТ, але й зомбують їх агресивною пропагандою, перетворюючи на майбутніх яничар», – зазначає Центр нацспротиву.

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Як повідомлялося, російські загарбники протягом липня вивезли приблизно 280 дітей з Антрацитівського району Луганської області на територію РФ. Дітей вивезли до «казачого кадетського корпусу» у Республіці Калмикія, РФ.

Відомо, що до кінця літа окупанти планують вивезти загалом близько 500 українських дітей.