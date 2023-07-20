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Окупанти зомбують викрадених українських дітей у своїй військовій академії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти зомбують викрадених українських дітей у своїй військовій академії
РФ навчає дітей воювати
фото ілюстративне

Діти проходять «військові збори» на російському полігоні

Російські окупанти вивезли у військову академію в Костромі (РФ) близько 80 старшокласників із тимчасово окупованих територій Луганської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Викрадені діти зараз проходять «військові збори» на полігоні військової академії військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту та інженерних військ ім. С. Тимошенка, що розташований в Костромській області.

«Таким чином, росіяни не лише викрадають дітей з ТОТ, але й зомбують їх агресивною пропагандою, перетворюючи на майбутніх яничар», – зазначає Центр нацспротиву.

Як повідомлялося, російські загарбники протягом липня вивезли приблизно 280 дітей з Антрацитівського району Луганської області на територію РФ. Дітей вивезли до «казачого кадетського корпусу» у Республіці Калмикія, РФ.

Відомо, що до кінця літа окупанти планують вивезти загалом близько 500 українських дітей.

Теги: викрадення діти окупанти Луганщина

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