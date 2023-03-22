ЗНО з історії України не буде. Письменниця Ніцой розповіла про наслідки

«Влада хоче, щоб і далі було насєлєніє», – переконана письменниця Лариса Ніцой

У 2023 році до обов'язкових предметів не включили історію України. Випускники натомість складатимуть обов'язково українську мову та математику. Це спровокувало численні дискусії у суспільстві. Зокрема українська письменниця та активістка Лариса Ніцой розкритикувала рішення влади, адже вважає, що історія, українська література та українська мова формують світогляд усіх українців тож мають бути в обов'язковому порядку включені до ЗНО. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Ніцой, Комітет освіти, всупереч вимогам науковців і активістів, рекомендував Міністерству освіти спустити історію до рівня ДПА – новопризначений міністр освіти підтвердив, що в наступному році історія буде в ДПА, а не в ЗНО.

«Яке рішення влади ми маємо на сьогодні. Ми маємо обов’язкове ЗНО з математики, хоча воно повинно бути за вибором – і його обов’язковість так і не поставлено під сумнів. Отже, щоб навчатися далі, робити кар’єру та впливати на суспільство – всі мають здавати ЗНО з математики. Отже, не залежно від того, балерина, художник чи композитор, фізик чи хімік – усі повинні здавати математику. Історія не важлива, на думку влади», – пише Ніцой.

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За її словами, історія, українська література та українська мова формують світогляд усіх українців. Питання української літератури були в обов’язковому ЗНО разом з мовою, але їх вилучили ще рішенням минулої влади і ця влада продовжує вилучати.

«Однак, ці три предмети повинні бути в обов’язковому ЗНО – бо вони формують українця. Бо війна у нас тому, що не були сформовані українці. Було вирощене насєлєніє. І влада хоче, щоб і далі було насєлєніє», – переконана письменниця.

Вона також закликала проголосувати за петицію активіста Сергія Носенка про обов’язкове ЗНО з історії, та сподівається що новий міністр освіти прислухається і переконає владу, яка його призначила в доцільності обов’язкового ЗНО з історії та повернення питань з літератури в обов'язкове ЗНО з мови.

Нагадаємо, активісти та громадські діячі 3 березня влаштували пікет біля Міністерства освіти та науки України з метою визнати і зменшити вплив російської мови та культури в освітній та культурній сферах. Проте почутими пікетувальники так і не були.