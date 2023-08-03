Торгували новонародженими дітьми: в Україні викрито масштабну злочинну організацію

Розмір грошової винагороди, яку отримували учасники схеми, складав від 50 до 70 тис. євро за новонароджену дитину

Організатори схеми були керівниками медичних установ

Оперативники Державної прикордонної служби викрили злочинну організацію, яка торгувала новонародженими дітьми. Малечу продавали іноземцям під виглядом сурогатного материнства. Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.

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Організатори схеми були керівниками медичних установ.

Зазначається, що до складу злочинної організації входило 12 осіб, серед яких два співорганізатори та 10 учасників. Організатори схеми – керівники медичних клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові. Інші учасники – працівники цих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат.

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Під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду злочинці здійснювали продаж новонароджених дітей іноземцям, які проживають у країнах, де заборонено сурогатне материнство.

Таким чином, підозрювані підшуковували на території Харківської області жінок-донорів яйцеклітин та жінок, які через свій уразливий стан чи матеріальну скруту, погоджувалися стати сурогатними матерями для іноземців.

Розмір грошової винагороди, яку отримували учасники схеми, складав від 50 до 70 тис. євро за новонароджену дитину. З них плата сурогатним матерям становила близько 12 тисяч євро.

«Згідно з домовленостями, сурогатна матір після народження дитини надавала дозвіл на переміщення немовляти за кордон та згоду на подальше отримання дитиною громадянства іншої країни. У разі незгоди сурогатної матері на окремі умови, учасники схеми вдавалися до погроз та залякування. Також жінки отримували значно меншу винагороду за участь у сурогатному материнстві ніж було обіцяно учасниками злочинної організації», – йдеться в повідомленні.

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Відомо про щонайменше дев'ять немовлят, яких незаконно вивезли за межі нашої держави. Зараз встановлюють подальшу долю цих діток.

Наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру, п’ятьох осіб затримано. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, у червні на Закарпатті затримали чоловіка при спробі продати дитину за $25 тисяч.