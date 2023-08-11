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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка

Демографічна катастрофа. Виправляти будемо?

glavcom.ua
З початку повномасштабного вторгнення з України виїхали переважно молоді жінки віком до 40 років і з дітьми
фото з відкритих джерел

Наука ще не придумала, як народжувати дітей без участі жінок

Подивилась шоу українських кєнів про неголені ноги. І вичепила там більш серйозну проблему.

Якийсь юний Кєн із Нового каналу казав, що ніколи би не зустрічався з жінкою з дитиною. І що це не для нього. В максимально огидному стилі.

Чи мають право такі бесіди в тісному колі друзів за зачиненими дверима з парою літрів крутого віскі чи десятком банок німецького пива? Безумовно.

Чи треба виносити це на широку публіку і фактично плювати в спину тисячам жінок, які зараз втратили чоловіків на війні, розлучилися і мають 1-2-3 дитини? Абсолютно ні, якщо ти публічна особа.

Хочу трошки спустити на землю подібних кєнів і поговорити мовою цифр. У квітні демографиня Елла Лібанова наводила цікаві цифри. Що в плані демографії нинінішня ситуація є катастрофічною, оскільки виїхали переважно молоді жінки віком до 40 років і з дітьми.

Більше того, жінки знаходять роботу – хоч і не за спеціальністю, і мають власний дохід. А отже, всерйоз подумають, чи потрібен їм скандаліст, позер і алконавт.

Таке враження, що знову пішла на прем’єру «Барбі» і фільм завис на моменті, коли Кен зрозумів, щоб Барбі можна вигнати із дому і зробити там холостяцьку барлогу.

Прошу телемужиків трошки попуститись, бо наука ще не придумала, як народжувати дітей без участі жінок.

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Джерело
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Теги: Елла Лібанова діти демографічна криза

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