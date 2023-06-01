У Закон про освіту потрібно внести два пункти. Ніцой звернулася до Лісового

Ніцой: «Українська мова перетворилася на декорацію, яку висувають на уроці і засувають подалі щойно закінчується урок»

Ніцой звернулася до міністра освіти Оксена Лісового з проханням доповнити чинний Закон про освіту

Українська письменниця, педагог, громадська діячка, член Національної спілки письменників України Лариса Ніцой звернулася до міністра освіти Оксена Лісового з проханням доповнити двома пунктами чинний Закон про освіту. Про це йдеться в її дописі на Facebook.

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Зокрема, Ніцой хоче, щоб на території навчально-освітніх закладів комунальної, державної та приватної власності мовою освітнього, виховного процесу та мовою спілкування була державна мова (окрім уроків з вивчення іноземної мови).

Це ж стосується і мови заходів, які проводять дошкільні, шкільні та вищі навчальні заклади поза межами території навчального закладу.

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За словами письменниці, коли писали Закон про освіту, вищезгадані пункти звучали як пропозиції, проте їх відкинула й не врахувала тодішня міністерка освіти Ліля Гриневич, яка обґрунтувала рішення тим, що достатньо пункту в Законопроєкті: «мовою освітнього процесу є державна мова».

На думку Ніцой, відсутність цих пунктів у Законі про освіту призвела до величезної шкоди, оскільки ні вчителі, ні діти не вважають перерви, спілкування між собою та заходи на території школи чи поза територією школи освітнім процесом – і це все відбувається здебільшого або часто мовою ворога.

«Українська мова перетворилася на декорацію, яку висувають на уроці і засувають подалі, як декорацію, щойно закінчується урок/заняття. Мовою спілкування вчителів з учителями, учителів з учнями і мовою спілкування дітей (переважно в міських закладах), тобто, мовою стосунків, дружби тощо й досі є московитська мова, яка продовжує змосковщувати українських дітей», – сказала Ніцой.

Нагадаємо, в Одесі в кав'ярні бариста відмовився обслуговувати клієнтку українською мовою. Хлопець аргументував свій вчинок словами «какая разніца» та почав розповідати про «рускоговорящий город».

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До слова, найбільший приріст частки україномовного населення спостерігається у південному регіоні (+23%) та у Києві (+23%), а також у східному (+19%) регіоні України. Про це йдеться в опитуванні компанії Gradus Research.

Найбільш активно переходить на українську в побуті молодь (18-24 роки), та старша вікова група (55-60 років).