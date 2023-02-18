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Лариса Ніцой Письменниця

Чи буде в нас нова українська еліта?

glavcom.ua
Юна письменниця Діана Суботіна та Лариса Ніцой
фото: facebook/Лариса Ніцой

Наші діти – головна надія на майбутнє

На цій світлині юна письменниця Діана Суботіна дає мені автограф. Життя виставило високу планку цій дитині – вона внучка генерала Валерія Суботіна, бойового генерала, і донька загиблого на Азовсталі героя Андрія Суботіна.

Діана тримає цю планку. Активна, спортивна, розумна – вже й книжечку свою написала. Це щаслива книжечка про щасливі канікули. Діана каже, що розділ, де вона з друзями грає у футбол – вигаданий. Так могло б бути, якби не війна. Діана жила в Ірпені і мусила втікати після 24-го, спішно евакуювавшись. Ні, не на острови Мальдіви – в Дрогобич.

Її маленьких друзів теж розкидало по світах. Ця дитяча книжечка – паралельна реальність – щасливе літо, щасливі канікули, улюблена дача, де вона з дідусем ловить жабку чи запускає змія. Це дитинство вкрали в наших дітей м*о*лі. Вбивають батьків. Її тато, Андрій Суботін міг не їхати в Маріуполь. За освітою він був юристом в космічній галузі. Власне, йому тому й зателефонували і сказали, що шукають на ротацію в Маріуполь юриста, повідомивши, що він може відмовитися. Він не відмовився. Він сказав: «Я син генерала!». І поїхав… Розумієте, не генеральський синок, а: «Син генерала!»…

Генерал Суботін мав передишку в цій війні. Ветеран АТО, він активно зайнявся культурними проектами з утвердження України.

«Ці всі мітки, імперські пам’ятники, треба вимести з України і наставити наших, всюди, присвячених нашим героям і постатям, нашій історії», – казав він мені.

Василь Вишиваний, Петро Болбочан, Пам’ятний знак Бандері, сквер Сліпака – це все його робота в Києві. Мітинги, концерти з музичним батальйоном, збір коштів, промоція. Це все він...

«Пані Ларисо, Діаночка книжечку написала… Запрошую…»

Обіймаю його, не стримуючи сліз, великого, мужнього, бойового генерала – і хочеться водночас полюляти на ручках, залюляти біду… З повномасштабним вторгненням – він знову в строю. Але хіба він його лишав?

Отака вона, наша українська еліта. Просто пам’ятайте про це. Коли з‘явиться чергова інформація про чиновників-корупціонерів чи начальників-колаборантів, здирників і хапуг, представників так званої нашої Иліти – пам’ятайте, у нас є й інша еліта. Справжня! І діти. Наша надія. Тримаймо стрій.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Маріуполь війна ветеран українці канікули Лариса Ніцой робота внучка письменниця

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