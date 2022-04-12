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    Події в Україні

    Вночі окупанти накрили вогнем Луганщину: є загиблі та поранені (відео)

    Окупанти гатять по житлових районах Луганщини - Вночі окупанти накрили вогнем Луганщину: є загиблі та поранені (відео)
    Окупанти гатять по житлових районах Луганщини

    За ніч у результаті обстрілів знищено сім житлових будинків

    У ніч на 12 квітня російські окупанти обстрілювали населені пункти Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Ще 12 житлових будинків знищені росіянами, 7 – цієї ночі… Найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Новодружеська», - написав він у Telegram.

    У Лисичанську є жертви: один загиблий чоловік, ще три особи поранені, двох вчасно евакуювали з-під обстрілів.

    У Рубіжному зайнялися три будинки. «Дуже часто рятувальники отримують виклики з території міста, де вже майже місяць перебувають кадирівці, або безпосередньо у зоні активних бойових дій. Тому пожеж і, відповідно, руйнувань в Рубіжному набагато більше», - зазначив Гайдай.

    Два будинки палали вночі в Павлограді під Сєвєродонецьком, ще два та кілька господарчих споруд – в Новодружеську.

    У Кремінній та Щедрищевому після російських обстрілів полум’ям охопило хвойну підстілку.

    Бійці ДСНС ліквідували 17 пожеж.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Вночі окупанти накрили вогнем Луганщину: є загиблі та поранені (відео)