Вночі окупанти накрили вогнем Луганщину: є загиблі та поранені (відео)

За ніч у результаті обстрілів знищено сім житлових будинків

У ніч на 12 квітня російські окупанти обстрілювали населені пункти Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ще 12 житлових будинків знищені росіянами, 7 – цієї ночі… Найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Новодружеська», - написав він у Telegram.

У Лисичанську є жертви: один загиблий чоловік, ще три особи поранені, двох вчасно евакуювали з-під обстрілів.

У Рубіжному зайнялися три будинки. «Дуже часто рятувальники отримують виклики з території міста, де вже майже місяць перебувають кадирівці, або безпосередньо у зоні активних бойових дій. Тому пожеж і, відповідно, руйнувань в Рубіжному набагато більше», - зазначив Гайдай.

Два будинки палали вночі в Павлограді під Сєвєродонецьком, ще два та кілька господарчих споруд – в Новодружеську.

У Кремінній та Щедрищевому після російських обстрілів полум’ям охопило хвойну підстілку.

Бійці ДСНС ліквідували 17 пожеж.