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    Події в Україні

    На Запоріжжі та Херсонщині росіяни розміщують техніку у житлових кварталах – Генштаб

    Окупанти ведуть обстріли з житлових районів захоплених українських населених пунктів - На Запоріжжі та Херсонщині росіяни розміщують техніку у житлових кварталах – Генштаб
    Окупанти ведуть обстріли з житлових районів захоплених українських населених пунктів
    фото ілюстративне

    Окупанти використовують приміщення аграрних підприємств, об’єкти енергетичної та соціальної інфраструктури

    Російські окупанти, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, продовжують використовувати тактику розміщення техніки та живої сили безпосередньо у житловій забудові. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 12 квітня.

    Так, на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської області окупанти використовують приміщення аграрних підприємств, об’єкти енергетичної та соціальної інфраструктури, центральні райони населених пунктів.

    Також зафіксовано випадки ведення ворогом бойових дій в цивільному одязі.

    На Південнобузькому напрямку ворог утримує визначені рубежі силами підрозділів зі складу Південного військового округу. Проводить поповнення регулярних втрат в живій силі та техніці. Намагається забезпечити живучість власних пунктів управління. Противник не полишає спроб закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.

    Як повідомлялося, у ніч на 12 квітня російські окупанти обстрілювали населені пункти Луганської області. Бійці ДСНС ліквідували 17 пожеж.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    На Запоріжжі та Херсонщині росіяни розміщують техніку у житлових кварталах – Генштаб