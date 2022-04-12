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    Події в Україні

    Окупанти продовжують розміщувати техніку у житлових кварталах – Генштаб

    Окупанти продовжують розміщувати техніку у житлових кварталах – Генштаб
    фото: ЗСУ

    Ворог веде бойові дії в цивільному одязі

    Ворог продовжує нехтувати нормами Міжнародного гуманітарного права і наражати на небезпеку цивільних. Російські загарбники продовжують застосовувати цинічну тактику, повідомляють у Генштабі Міноборони. Про

    Мовиться про те, що вони розміщують техніку та живу силу безпосередньо у житловій забудові.

    «На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської області окупанти використовують приміщення аграрних підприємств, об'єкти енергетичної та соціальної інфраструктури, центральні райони населених пунктів»,– зазначили у Генштабі.

    Також українські воїни відзначили випадки, коли ворог веде бойові дії в цивільному одязі.

    Нагадаємо, вночі окупанти накрили вогнем Луганщину: є загиблі та поранені

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти продовжують розміщувати техніку у житлових кварталах – Генштаб