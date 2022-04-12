Окупанти продовжують розміщувати техніку у житлових кварталах – Генштаб

Ворог веде бойові дії в цивільному одязі

Ворог продовжує нехтувати нормами Міжнародного гуманітарного права і наражати на небезпеку цивільних. Російські загарбники продовжують застосовувати цинічну тактику, повідомляють у Генштабі Міноборони. Про

Мовиться про те, що вони розміщують техніку та живу силу безпосередньо у житловій забудові.

«На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської області окупанти використовують приміщення аграрних підприємств, об'єкти енергетичної та соціальної інфраструктури, центральні райони населених пунктів»,– зазначили у Генштабі.

Також українські воїни відзначили випадки, коли ворог веде бойові дії в цивільному одязі.

Нагадаємо, вночі окупанти накрили вогнем Луганщину: є загиблі та поранені