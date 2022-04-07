Іноземці кинулися вивчати українську: найбільше охочих – у США та Польщі

Через вторгнення Росії в Україну люди у всьому світі більше дізнаються про українську мову

На 577% зросла кількість людей, що вивчає українську в додатку Duolingo

Популярний додаток для вивчення мов Duolingo у своєму зверненні повідомив, що з початку російсько-української війни 24 лютого по 20 березня кількість тих, хто вивчає українську мову, збільшилася на 577%. При цьому українська мова перемістилася з 33 місця за популярністю на 13.

«Найбільший інтерес проявляють у США, чого ми й очікували, тому що саме там у Duolingo найбільше учнів», – написав генеральний директор програми Луїс фон Ан у блозі від 14 березня.

У коментарі Fох Business старша наукова співробітниця Duolingo Сінді Бланко зазначила, що люди по всьому світу мають різні «мотиви» для вивчення української мови.

Деякий сплеск інтересу, очевидно, пов'язаний з тим, що багато українців залишили країну внаслідок найбільшої європейської кризи біженців із часів Другої світової війни. У Польщі, яка знаходиться на західному кордоні України, кількість користувачів Duolingo, які вивчають українську мову, збільшилася на 2677%, за даними компанії, яка заявила, що передає доходи від реклами на допомогу біженцям.

«Для наших учнів у Польщі знання української мови – це спосіб вітати біженців та спілкуватися з ними у цей руйнівний час, – написала Бланко. — Для наших американських учнів знання української мови – це спосіб взяти участь у тому, що відбувається в місці, яке може здаватися таким далеким, і виявити солідарність з Україною».

Замість навчання в класі або індивідуального репетиторства Duolingo використовує гейміфіковану форму навчання, в якій користувачам показують слова з картинками та просять перекласти – це доступний метод, який зробив програму широко популярною.

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