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    Думки вголос

    Російська мова стала причиною для війни в українських містах

    • Антін Мухарський

      Український митець, письменник, шоумен

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    Війна буде тривати, допоки в Україні буде звучати російська мова - Російська мова стала причиною для війни в українських містах
    Війна буде тривати, допоки в Україні буде звучати російська мова

    Росіяни йдуть «спасать своїх» адже для них – кожен російськомовний – «свій»

    Зараз багато з тих, хто не хотів вчити українську, буде вимушений вчити польську, німецьку, чеську, словацьку... І замість того, аби жити в мирній, єдиній, монолітній та заможній українській Україні, вимушений побиватися на чужині. Але в побуті і вдома й досі послуговується російською – мовою, якою віддаються ВСІ накази про знищення України та українців.

    Розумію, задовбав вже я всіх за 11 років активної публічної діяльності на культурних фронтах, але буду повторювати до кінця своїх днів – ХОЧЕТЕ ПЕРЕМОГТИ РОСІЮ – ЗДОЛАЙТЕ РОСІЮ У СОБІ. Росіяни йдуть «спасать своїх» адже для них – кожен російськомовний – «свій». Та й європейці, коли чують російську мову впадають в ступор: адже якщо хтось виглядає як росіянин, поводиться як росіянин, розмовляє російською, то це вочевидь і є росіянин, навіть якщо демонструє український паспорт. Біда(((

    Дорогі російськомовні українці, невже мало вам ракет і снарядів, щоб зрозуміти – саме російська мова в українських містах стала приводом для війни – основною причиною ваших нинішніх поневірянь, зруйнованих доль та будинків. Ця війна буде тривати, допоки в Україні буде звучати російська мова, даючи привід кремлівським пропагандистам живити тези про «адіннарод».

    Дорогі російськомовні українці, не уподібнюйтесь росіянам – тупим, байдужим, обмеженим, лінивим, хитрим та брехливим рабам! Вірю у ваші розумові та вольові здібності, вірю у ваш креатив та сміливість, у вашу волелюбність та здатність до критичного мислення – ПЕРЕХОДЬТЕ НА УКРАЇНСЬКУ, бо це єдиний шлях до перемоги над Росією!!!

    Люблю вас!

    РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!!

    Джерело: блог Антіна Мухарського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія війна мова українська мова
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    Російська мова стала причиною для війни в українських містах