Міністр освіти повідомив, коли діти повернуться до навчання

Наразі освітній процес зупинений через війну

В Україні після нападу Росії в усіх закладах освіти запровадили двотижневі канікули. Незабаром діти почнуть повертатися до освітнього процесу. Про це сказав голова МОН Сергій Шкарлет під час телемарафону.

«Від початку агресії ми оголосили двотижневі канікули. Поки на наступному тижні освітній процес не має перериватися. І ми будемо рекомендувати там, де це можливо, бо дуже багато дітей виїхало, здійснювати освітній процес. Там, де не можна, будемо давати можливість індивідуального, дистанційного навчання. У будь-якому випадку будемо формувати спроможність наших дітей до отримання знань», – повідомив міністр.

Від початку вторгнення в Україну російські війська знищили або пошкодили 211 шкіл. І ця кількість зростає.

Він також поінформував, що в Україні створюють інтерактивну карту, на якій фіксуватимуться злочини Росії проти мирного населення, зокрема й стосовно освітньої інфраструктури.

Нагадаємо, із 25 лютого в Україні на два тижні зупинився навчальний процес.