В Україні на два тижні зупиняється навчальний процес – Міносвіти

Подальші дії освітяни будуть узгоджувати з органами держвлади

Усім навчальним закладам Україні наказано припинити освітній процес та оголосити канікули на два тижні. Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Він поінформував, що 25 лютого направили листи «керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій і керівникам закладів фахової передвищої та вищої освіти» з відповідною рекомендацією. «Інформую, що з метою убезпечення всіх учасників освітнього процесу сьогодні направлено листа керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій і керівникам закладів фахової передвищої та вищої освіти з рекомендацією щодо припинення освітнього процесу в усіх закладах освіти та оголошення канікул на два тижні», – написав Шкарлет.

«Звертаюся до всіх із закликом не панікувати та слідувати рекомендаціям державних і місцевих органів влади, а також правоохоронців», – наголосив Шкарлет.

Раніше повідомлялося, незважаючи на загострення ситуації на Донбасі, навчання у закладах освіти на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей триває.