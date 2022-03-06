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    Відволікти від війни: для дітей запустили телеграм-канал з українськими аудіоказками

    Для дітей запустили телеграм-канал з українськими казками - Відволікти від війни: для дітей запустили телеграм-канал з українськими аудіоказками
    Для дітей запустили телеграм-канал з українськими казками
    фото ілюстраційне

    Прослуховування казок дасть змогу зайняти дітей і відволікти від сигналів тривоги під час російської війни проти України

    Щоб відволікти малят від тривоги, викликаними обстрілами і сиренами, запустили телеграм-канал з українськими аудіоказками та цікавими історіями.

    Окрім можливості слухати онлайн, аудіоказки також можна завантажити на телефон чи інший гаджет заздалегідь — на випадок, якщо зникне зв’язок. Тривалість кожної аудіоказки — 2-5 хвилин, розмір файлів невеликий — відповідно до 3-5 Mb кожний.

    «Вмикайте дітям в укриттях, у довгій дорозі чи, коли змушені залишатися у домівках під час комендантської години. Завантажуйте на телефон аудіо на випадок, якщо зникне зв’язок», – йдетьося у повідомленні.

    Серед аудіоказок, які вже доступні, — історії про зайчика-хвалька, відважного хлопця, що переміг велетенського змія, про хитрого лиса і впертого цапа та інші.

    Нагадаємо, що російські загарбники вбили 38 українських дітей за 10 днів війни. Лише за останню добу внаслідок обстрілів російських загарбників у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик. Також, за її даними, у Бучі на Київщині двоє важкопоранених дітей померли через неможливість отримати медичну допомогу.

    5 березня під Ірпенем окупанти підірвали залізничні колії.

    Також Банкова попередила світ: Путін готується до бомбардування Одеси.

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    Теги: окупанти діти телефон бомбардування прослуховування
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    Відволікти від війни: для дітей запустили телеграм-канал з українськими аудіоказками