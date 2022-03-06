Країни НАТО: врятуйте наших дітей, щоб завтра не гинули ваші!

Окупанти вбивають українських дітей. Свідомо й цинічно

Аліса з українського міста Охтирка. Вона не дожила до свого 8-річчя. Під час обстрілів загинула разом із дідусем, який прикрив її собою.

Поранення від обстрілу. 18-місячного Кирила із Маріуполя батьки під вогнем довезли до лікарні. Але лікарі вже нічого не змогли зробити.

Поліна з Києва. Загинула під час обстрілів на вулицях столиці разом із батьками та братиком. Сестричка – в тяжкому стані.

Арсеній, 14 років. У голову хлопчика влучив осколок снаряда. Медики не змогли доїхати під вогнем, Арсеній стік кров’ю.

Софійка, 6 років. Розстріляна з півторамісячним братиком, мамою, бабусею та дідусем у автівці. Сім’я намагалася виїхати з Нової Каховки.

Я мушу про це розповісти. В Україні вже понад 38 загиблих дітей. І через обстріли мирних міст та селищ ця цифра може збільшуватися просто зараз!

Коли у РФ кажуть, що не воюють із мирним населенням, – покажіть їм обличчя дітей, які ніколи не стануть дорослими.

Скільки ще дітей має загинути, щоб російські війська перестали стріляти й погодилися на гуманітарні коридори?

Скільки ще мають стекти кров’ю й загинути від голоду, щоб вони перестали нищити цивільний транспорт і пропустили гуманітарії місії?

Такий коридор потрібен просто зараз у найгарячіших містах і селах України – сотні дітей помирають там у підвалах без їжі, медичної допомоги. Зв’язку з ними немає вже тиждень, окупанти розстрілюють сім’ї та волонтерів при спробі виїзду чи в’їзду.

Я звертаюся до всіх чесних ЗМІ світу! Розкажіть цю страшну правду: російські загарбники вбивають дітей. І роблять це свідомо, стріляючи на ураження та не пропускаючи гуманітарну допомогу.

Покажіть це російським матерям – нехай знають, ЩО їхні сини роблять в Україні. Покажіть ці фото російським жінкам – ваші чоловіки, брати, співвітчизники вбивають таких самих дітей, як ваші! І ви особисто відповідальні за смерть кожної української дитини, оскільки даєте мовчазну згоду на ці злочини.

Країни НАТО: закрийте нарешті небо від російських літаків! Врятуйте наших дітей, щоб завтра не гинули ваші!

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Джерело: блог Олени Зеленської

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