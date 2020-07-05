Міністр освіти Шкарлет відповів на звинувачення у плагіаті



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Сергій Шкарлет звинуватив журналістів в упередженості

Шкарлет каже, що наукові роботи, де виявили плагіат, він писав у співпраці з іншими вченими, або редагував

Виконувач обов’язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що наукові роботи, у яких громадськість виявила плагіат, були написані або у співпраці з іншими вченими або лише за його редактури.

Про це він сказав в інтерв’ю «Лівому берегу».

«Добре, чудово. З Микитенко (співавтором наукової статті — ред.) я був виконавцем проєкту з 2011-го року по Міжнародному науково-технічному університету. Є зареєстрована тема. Це моє авторське право, згідно зі статтею 13 Закону «Про авторські права», яка поділяє всі суміжні права між всіма авторами. У мене з Микитенко спільний науковий доробок. Я маю право взагалі не посилатись на свої статті, і в науковому світі це є нонсенсом», — пояснив він.

На зауваження про знайдений плагіат абзацами в монографії, Шкарлет зазначив, що він не був її автором, а лише редагував.

«Є докторант Ружицький (співавтор Шкарлета) в цій статті, і це теж є його науковий доробок. Я стою за загальною редакцією монографії, а загальна редакція передбачає, що я міг би взагалі слова не писати. Я формую концепцію, формую зміст, мету і завдання. Це взагалі не коректно – писати про плагіат в цій частині», — наголосив він.

На запитання, чи коректно дослівно копіювати статтю абзацами і не посилатися, в.о. міністра освіти та науки відповів, що «не зобов'язаний посилатись на всі статті в інтернеті, я посилаюся лише на першоджерело».

Також Шкарлет звинуватив журналістів в упередженості, заявивши, що вставляв чужий текст у квадратні дужки.

Нагадаємо, уряд проводить розслідування щодо звинувачень Шкарлета у плагіаті.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет має три місяці на те, щоб проявити себе на посаді.

Кабінет міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником глави МОН і поклав на нього обов'язки в.о. міністра освіти і науки України.

Однак раніше, 18 червня, Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

Посада міністра освіти і науки залишається вакантною з березня 2020 року, коли уряд Олексія Гончарука у повному складі пішов у відставку.

Як повідомлялося, 26 червня під будівлею Міносвіти пройшла акція проти призначення Шкарлета.