«Я повністю поділяю принципи Партії регіонів». Хто очолив Міносвіти: досьє на Сергія Шкарлета кадри

Сергій Шкарлет приймає державну нагороду з рук Дмитра Табачника

Ексрегіонал, плагіатор, наймолодший ректор,… міністр?

Сьогодні уряд призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти і науки і заодно виконувачем обов'язків міністра. Фактично Шкарлет став очільником відомства, яке вже понад три місяці не мало повноправного керівника. В крісло виконувача обов'язків цей діяч потрапив з другої спроби, адже тиждень тому профільний комітет Верховної Ради не підтримав його кандидатуру, і «слугам народу» забракло голосів для призначення. Однак такі дрібниці не стали серйозною перепоною на шляху до міністерського крісла. За даними ЗМІ, головним лобістом призначення Шкарлета був президент Володимир Зеленський. У мережі навіть з’явилось фото переписки голови Офісу президента Андрія Єрмака з нардепом-«слугою» Миколою Тищенком про необхідність знайти голоси за кандидатуру Шкарлета.

Чи то з причин кадрового голоду, на який постійно скаржиться глава держави, чи то з якихось інших міркувань, Зеленський наполягав на призначенні Шкарлета попри опір активного середовища освітян. І тиждень тому, і сьогодні нардепи з профільного комітету, колишнє керівництво МОН та представники громадськості обурювалися такому вибору.

Ексміністр освіти Анна Новосад вважає, що Шкарлету мало б бути соромно йти на посаду: «Не через двері – то через вікно… Після ганебного виступу на Комітеті і проваленого голосування профільними депутатами Вашої кандидатури - вам не соромно йти на цю посаду без підтримки?».

«Мабуть, більш «зашквареної» кандидатури годі й шукати… Яке майбутнє може бути в української освіти і науки із таким міністром? Чи зможе людина Януковича та Табачника продовжити реформи вищої та шкільної освіти за європейськими стандартами? Наша відповідь: ні, не зможе!», - зазначає нардеп від «Голосу», член парламентського комітету з питань освіти і науки Наталія Піпа.

«Час Ш. Всіх дотичних до системи освіти ласкаво просимо в нову реальність», - відреагувала на призначення ексрадник міністра освіти і науки, експерт з освітніх питань Іванна Коберник.

Низка українських громадських освітніх організацій звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з відкритим листом про те, що Шкарлет не може очолити Міністерство, а також закликали призначити на цю посаду людину із бездоганною репутацією, системним баченням та глибоким розумінням реформ.

Основними претензіями до новоспеченого очільника МОН стали активна співпраця з Партією регіонів та одіозним екс-міністром Дмитром Табачником, партійне перефарбування, підозри у плагіаті, а також любов до дорогих автівок, придбаних за бюджетні кошти.

Молодий і… обдарований?

Народився Шкарлет 19 жовтня 1972 року в узбекистанському місті Коканд, середню школу закінчив у Ніжині. Першу вищу освіту здобув у Київському політехнічному інституті, отримав диплом спеціаліста за фахом інженер-математик. Кілька місяців попрацював у Ніжині за фахом, а потім взявся знову гризти граніт науки – на цей раз у Фінансово-економічному інституті при Чернігівському технологічному університеті за спеціальністю «Облік і аудит».

Сергій Шкарлет захистив дві дисертації: «Економічне управління інноваційною підприємницькою діяльністю в галузі створення програмного забезпечення» та «Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їхнього інноваційного розвитку». Внаслідок такої активної наукової роботи здобув звання професора, а також згодом потрапив у гучний скандал. Так, нещодавно виявилося, що значний обсяг матеріалів для своїх праць Шкарлет просто посписував у інших науковців, яких «забув» вказати у джерелах. Наукова спільнота «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях» навіть опублікувала порівняльну таблицю, з якої видно, які саме шматки роботи і у кого «позичив» обдарований науковець.

Фрагмент порівняльної таблиці

Звісно, Шкарлет ці обвинувачення відкидає.

До 3 липня 2001 року Шкарлет викладає у Чернігівському технологічному інституті, а з цієї дати отримав нове місце роботи: у віці 29 років став наймолодшим ректором Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного інституту ім. Юрія Бугая.

Мінливі політичні орієнтири

У 2010-му був обраний депутатом Чернігівської облради, тоді він заявляв: «Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича… Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів. Впевнений, разом з Президентом ми вибудуємо міцну вертикаль влади, яка займатиметься ділом і досягне значних результатів».

Президент-втікач Віктор Янукович оцінив таку палкість: через три роки своїм указом присвоїв Шкарлету почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» за «вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю». Вручав Шкарлету нагороду тодішній міністр освіти і науки відомий своїми проросійськимм поглядами Дмитро Табачник - той самий, який переконував, що російською правильно казати «на Украине» (як частина від цілого, а не самодостатня одиниця. Форма на Украине вживається в основному в РФ, - «Гла).

За даними ЗМІ, головним лобістом призначення Шкарлета був президент Володимир Зеленський

Шкарлет був не лише ректором, а й за сумісництвом радником цього міністра.

У 2015-му році Шкарлет спробував зробити новий виток у своїй політичній кар’єрі: тоді він балотувався до Чернігівської обласної ради від Блоку Петра Порошенка. Щоправда, не пройшов.

Любитель розкоші і купюр

На посаді ректора Шкарлет оскандалився, причому не раз. По-перше, у січні цього року виш для чогось придбав за 1,5 млн грн. державних коштів білий пікап Volkswagen Amarok Volcano вартістю більше 1,5 млн грн.

«У кінці січня, коли кожен університет отримав свій новий бюджет, ми надіслали ось такий лист, у якому сказали: «Шановні ректори, колеги, у багатьох з вас тепер більше грошей. Використайте їх на ДОПЛАТИ ВИКЛАДАЧАМ. Тим викладачам, які своєю роботою принесли вам ці додаткові гроші». Що зробив кандидат на посаду міністра МОН Сергій Шкарлет, ректор Чернігівського технологічного? Купив собі автівку», - обурюється ексміністр Новосад. За її інформацією, зарплатня у викладачів цього університету «брудними» - 14 210 грн.

«Я нею не користуюся!» - переконує Шкарлет.

По-друге, йому закидають вельми неоднозначний ролик про Чернігівський університет, у якому студенти та студентки розкидають 500-гривневі купюри та лежать у них.

Кадр з ролику

Цікаво, що у любові до розкоші Шкарлета можна звинуватити, а у володінні цією розкішшю – ні. Так, згідно з декларацією за 2019 рік, у Шкарлета не так багато всього є: два автомобілі - Toyota Land Cruiser 200 2011 року випуску і Mitsubishi Pajero Wagon 2013 року. Його дружина має у власності квартиру площею 77 кв. м та автівку Ford Kuga Titanium 2012 року випуску.

Наталія Сокирчук, «Главком»