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    Наука та освіта

    Міністр освіти допустив скасування ЗНО для заочників

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    <p>Цього тижня &nbsp;Рада вже схвалила скасування ЗНО для вступників із окупованого Донбасу</p> - Міністр освіти допустив скасування ЗНО для заочників

    Цього тижня  Рада вже схвалила скасування ЗНО для вступників із окупованого Донбасу

    На думку Шкарлета, потрібно заборонити в майбутньому перехід з заочної на денну форму навчання або на державне фінансування

    Для абітурієнтів, які планують вступати на заочну форму навчання, можуть скасувати ЗНО.

    Про це повідомив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет в інтерв'ю LB.ua.

    «Людина закінчила навчальний заклад років 20 тому і хоче вчитися на заочному, за профілем, без відриву від роботи й не на бюджеті. Чому їй не дати шанс… І на дипломі ззаду або в додатку написати, що людина закінчила заочну форму навчання», — заявив міністр.

    Також, на думку Шкарлета, потрібно заборонити в майбутньому перехід з заочної на денну форму навчання або на державне фінансування.

    До слова, шахраї за певну плату пропонують випускникам та їхнім батькам придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО із відповідями до них, запевняючи в надійності й достовірності джерела інформації.

    Також повідомлялося, що Рада схвалила скасування ЗНО для вступників із окупованого Донбасу.

    ЗНО-2020 міністр Міністерство освіти і науки освіта навчання університет Сергій Шкарлет
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