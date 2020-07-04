Міністр освіти допустив скасування ЗНО для заочників



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Цього тижня Рада вже схвалила скасування ЗНО для вступників із окупованого Донбасу

На думку Шкарлета, потрібно заборонити в майбутньому перехід з заочної на денну форму навчання або на державне фінансування

Для абітурієнтів, які планують вступати на заочну форму навчання, можуть скасувати ЗНО.

Про це повідомив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет в інтерв'ю LB.ua.

«Людина закінчила навчальний заклад років 20 тому і хоче вчитися на заочному, за профілем, без відриву від роботи й не на бюджеті. Чому їй не дати шанс… І на дипломі ззаду або в додатку написати, що людина закінчила заочну форму навчання», — заявив міністр.

Також, на думку Шкарлета, потрібно заборонити в майбутньому перехід з заочної на денну форму навчання або на державне фінансування.

До слова, шахраї за певну плату пропонують випускникам та їхнім батькам придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО із відповідями до них, запевняючи в надійності й достовірності джерела інформації.

Також повідомлялося, що Рада схвалила скасування ЗНО для вступників із окупованого Донбасу.