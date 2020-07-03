Уряд проводить розслідування щодо звинувачень Шкарлета у плагіаті – Шмигаль



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Під Кабміном науковці протестували проти призначення Шкарлета

Шкарлет особисто ініціював розслідування щодо плагіату, - прем'єр

Кабінет міністрів розслідує звинувачення Сергія Шкарлета, на якого покладено виконання обов'язків міністра освіти та науки, у плагіаті. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді.

«Ми проводимо відповідне розслідування, і про плагіат треба говорити тоді, коли є докази, а не тоді, коли є голослівні звинувачення. Давайте ми дочекаємося, і пан Шкарлет особисто ініціював ці речі. Ми дочекаємося результатів, представимо і будемо тоді предметно вести розмову на цю тему», - сказав Шмигаль.

Як відома, 30 червня кілька сотень людей протестували під будівлею Кабінету міністрів через призначення ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов’язків міністра освіти і науки. В акції взяли участь активісти, науковці та студенти. Мітингувальники тримали плакати з гаслами проти призначення Шкарлета і встановили унітаз із написом «Для дипломів від Шкарлета». Крім того, людина в масці «Шкарлета» продавала з аукціону дипломи.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет має три місяці на те, щоб проявити себе на посаді.

Кабінет міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником глави МОН і поклав на нього обов'язки в.о. міністра освіти і науки України.

Однак раніше, 18 червня, Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

Посада міністра освіти і науки залишається вакантною з березня 2020 року, коли уряд Олексія Гончарука у повному складі пішов у відставку.

Як повідомлялося, 26 червня під будівлею Міносвіти пройшла акція проти призначення Шкарлета.