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    Суспільство

    Уряд призначив виконувача обов’язків міністра освіти

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    17 червня прем'єр-міністр подав кандидатуру Сергія шкарлета до парламенту для призначення міністром освіти, проте профільний комітет розкритикував цю кандидатуру&nbsp; - Уряд призначив виконувача обов’язків міністра освіти
    17 червня прем'єр-міністр подав кандидатуру Сергія шкарлета до парламенту для призначення міністром освіти, проте профільний комітет розкритикував цю кандидатуру 

    Заступником міністра освіти і виконувачем обов’язків міністра став Сергій Шкарлет

    Кабінет міністрів сьогодні, 25 червня, призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти і виконувачем обов'язків міністра. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду.

    «У нас відбувається призначення заступника міністра освіти та науки та покладання виконання обов'язків на Шкарлета Сергія Миколайовича. Я принагідно дякую Любомирі Степанівні (Мандзій - ред.) за такий тягар, який вона несла із честю та гідністю, виконуючи обов'язки міністра освіти», - сказав Шмигаль.

    Як повідомляють ЗМІ, 17 червня прем'єр-міністр подав його кандидатуру парламенту для призначення міністром освіти. Проте наступного дня профільний комітет розкритикував цю кандидатуру і у фракції «Слуга народу» забракло голосів для його призначення.

    Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Національного університету «Чернігівська політехніка».

    Народився 19 жовтня 1972 року в місті Коканд Республіки Узбекистан. Має два дипломи про вищу освіту за спеціальностями «інженер-математик» та «економіст».

    Ректором Чернігівського державного технологічного університету став у травні 2010 року, на той час був наймолодшим ректором в Україні.

    У 2004 та 2010 роках на президентських виборах Шкарлет підтримував кандидатуру Віктора Януковича. Був членом Партії регіонів, від цієї політсили обирався депутатом Чернігівської обласної ради 6-го скликання (2010-2015 рр.).

    У 2015 році на місцевих виборах балотувався до Чернігівської облради вже від Блоку Петра Порошенка, але не був обраний.

    У 2016 році Шкарлет був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. У 2017-му, у складі колективу, - Державною премією України в галузі освіти.

    Із 2016 року Шкарлет очолює Експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з проблем секторального розвитку та підприємництва МОН України.

     

    Нагадаємо, 25 березня цього року Кабмін тимчасове виконання обов’язків міністра освіти і науки України поклав на Любомиру Мандзій.

    Кабмін Міністерство освіти і науки освіта партії Узбекистан Денис Шмигаль
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