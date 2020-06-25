Уряд призначив виконувача обов’язків міністра освіти



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17 червня прем'єр-міністр подав кандидатуру Сергія шкарлета до парламенту для призначення міністром освіти, проте профільний комітет розкритикував цю кандидатуру

Заступником міністра освіти і виконувачем обов’язків міністра став Сергій Шкарлет

Кабінет міністрів сьогодні, 25 червня, призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти і виконувачем обов'язків міністра. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду.

«У нас відбувається призначення заступника міністра освіти та науки та покладання виконання обов'язків на Шкарлета Сергія Миколайовича. Я принагідно дякую Любомирі Степанівні (Мандзій - ред.) за такий тягар, який вона несла із честю та гідністю, виконуючи обов'язки міністра освіти», - сказав Шмигаль.

Як повідомляють ЗМІ, 17 червня прем'єр-міністр подав його кандидатуру парламенту для призначення міністром освіти. Проте наступного дня профільний комітет розкритикував цю кандидатуру і у фракції «Слуга народу» забракло голосів для його призначення.

Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Національного університету «Чернігівська політехніка». Народився 19 жовтня 1972 року в місті Коканд Республіки Узбекистан. Має два дипломи про вищу освіту за спеціальностями «інженер-математик» та «економіст». Ректором Чернігівського державного технологічного університету став у травні 2010 року, на той час був наймолодшим ректором в Україні. У 2004 та 2010 роках на президентських виборах Шкарлет підтримував кандидатуру Віктора Януковича. Був членом Партії регіонів, від цієї політсили обирався депутатом Чернігівської обласної ради 6-го скликання (2010-2015 рр.). У 2015 році на місцевих виборах балотувався до Чернігівської облради вже від Блоку Петра Порошенка, але не був обраний. У 2016 році Шкарлет був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. У 2017-му, у складі колективу, - Державною премією України в галузі освіти. Із 2016 року Шкарлет очолює Експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з проблем секторального розвитку та підприємництва МОН України.

Нагадаємо, 25 березня цього року Кабмін тимчасове виконання обов’язків міністра освіти і науки України поклав на Любомиру Мандзій.