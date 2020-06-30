Шкарлет має випробувальний термін на посаді в.о. міністра освіти – прем’єр



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Уряд швидко приймає кадрові рішення стосовно людей, які не відповідають посадам і вимогам часу, - Шмигаль

Виконувач обов'язків міністра освіти має три місяці, щоб проявити себе, - Шмигаль

Виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет має три місяці на те, щоб проявити себе на посаді. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю BBC Україна.

«Виконання обов'язків міністра освіти і науки - шанс для кандидата проявити себе, показати стратегію, філософію, навички та професіоналізм», - сказав голова уряду.

За словами Шмигаля, Шкарлета під час зустрічі з президентом висунули ректори як одного з кандидатів на посаду міністра освіти і науки.

«Парламент збирається йти на канікули, а міністрів призначає Верховна Рада, тому, думаю, традиційний трьохмісячний строк - це той термін, за який людина може ознайомитися з ситуацією і проявити себе», - підкреслив Шмигаль.

Прем’єр зауважив, що уряд швидко приймає кадрові рішення стосовно людей, які не відповідають посадам і вимогам часу.

«Є питання порядності та професійності, які також для нас важливі, як і відсутність корупції у вищих ешелонах влади. Ці параметри застосовуються до всіх членів урядової команди. Якщо міністр або в.о. міністра не відповідатиме посаді, то можна і не чекати три місяці», - додав очільник уряду.

Кабінет міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником глави МОН і поклав на нього обов'язки в.о. міністра освіти і науки України.

Однак раніше, 18 червня, Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

Посада міністра освіти і науки залишається вакантною з березня 2020 року, коли уряд Олексія Гончарука у повному складі пішов у відставку.

Як повідомлялося, 26 червня під будівлею Міносвіти пройшла акція проти призначення Шкарлета.