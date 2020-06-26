Під будівлею Міносвіти проходить акція проти призначення Шкарлета



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Акція протесту проти призначення Сергія Шкарлета

На акції зібралися близько 30 людей

У Києві під будівлею Міністерства освіти і науки проходить акція протесту проти призначення Сергія Шкарлета заступником міністра освіти і в.о. міністра. Про це повідомляє Укрінформ.

«Шкарлет під час засідання Комітету говорив, що треба скасувати ЗНО для заочників. І це лише перший крок до того, щоб скасувати ЗНО взагалі. Для того, щоб можна було повертати корупцію під час вступу до університету. Ми всі чудово розуміємо, що заочники на сьогодні отримують жахливої якості освіту через те, як побудований їхній освітній процес... Тому ми говоримо, що Шкарлет це зашквар», - сказала під час акції освітній діяч, активіст студентського та молодіжного руху Єлизавета Шепетильникова.

Загалом на акції зібралися близько 30 людей. Деякі активісти стоять з плакатами: «Шкарлет - кращий студент Табачника», «Ні деградації! Шкарлет – це зашквар».

Активісти вимагають скасувати призначення Шкарлета, розпочати обговорення з громадянським суспільством, обрати гідну людину, досвідчену, з проукраїнською позицією, без плагіату в наукових працях та з наукового кола.

Також учасники протесту анонсували велику акцію проти призначення Шкарлета у вівторок, 30 червня, під Кабміном.

За безпекою слідкують правоохоронці. Наразі ситуація спокійна.

Кабінет міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником глави МОН і поклав на нього обов'язки в.о. міністра освіти і науки України.

Однак раніше, 18 червня, Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

Посада міністра освіти і науки залишається вакантною з березня 2020 року, коли уряд Олексія Гончарука у повному складі пішов у відставку.