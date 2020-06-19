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    Наука та освіта

    Коли випускникам повернуть гроші за пробне ЗНО: відома дата

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    Виплата коштів учасникам пробного ЗНО має розпочатись 01 липня - Коли випускникам повернуть гроші за пробне ЗНО: відома дата
    Виплата коштів учасникам пробного ЗНО має розпочатись 01 липня

    Повернення коштів за пробне ЗНО розпочнеться 1 липня

    Виплата коштів, що були сплачені учасниками пробного ЗНО, має розпочатись 01 липня та може тривати до 1 грудня 2020 року.

    Про це йдеться в постанові Кабміну.

    Відповідні терміни визначені порядком використання коштів для повернення коштів, сплачених за надання послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році, що затверджений Кабінетом Міністрів.

    Загалом, на відшкодування коштів учасникам пробного ЗНО буде виділено 52 млн 450 тисяч грн із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою Covid-19.

    «Виділити Міністерству освіти і науки 52 450 тис. гривень (видатки споживання) на безповоротній основі із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для повернення коштів, сплачених за надання послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році», - йдеться в повідомленні.

    Згідно з документом, повернення коштів буде здійснено всім учасникам пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році, які були зареєстровані для проходження тестування та сплатили кошти за участь у ньому.

    До 01 липня Міністерство освіти і науки має передати дані про учасників пробного ЗНО до ПриватБанку, який здійснюватиме відповідні виплати.

    Виплата коштів здійснюватиметься у період з 1 липня до 1 грудня 2020 року.

    У понеділок, 15 червня, мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури. Виявилося, що далеко не всі діти можуть скласти онлайн-ЗНО з української мови – у Києві і Харкові лежав сайт ЦОЯО. 

    Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке не відбулося в пунктах тестування у зв'язку з карантином. За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет.

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