Коли випускникам повернуть гроші за пробне ЗНО: відома дата



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Виплата коштів учасникам пробного ЗНО має розпочатись 01 липня

Повернення коштів за пробне ЗНО розпочнеться 1 липня

Виплата коштів, що були сплачені учасниками пробного ЗНО, має розпочатись 01 липня та може тривати до 1 грудня 2020 року.

Про це йдеться в постанові Кабміну.

Відповідні терміни визначені порядком використання коштів для повернення коштів, сплачених за надання послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році, що затверджений Кабінетом Міністрів.

Загалом, на відшкодування коштів учасникам пробного ЗНО буде виділено 52 млн 450 тисяч грн із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою Covid-19.

«Виділити Міністерству освіти і науки 52 450 тис. гривень (видатки споживання) на безповоротній основі із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для повернення коштів, сплачених за надання послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році», - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, повернення коштів буде здійснено всім учасникам пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році, які були зареєстровані для проходження тестування та сплатили кошти за участь у ньому.

До 01 липня Міністерство освіти і науки має передати дані про учасників пробного ЗНО до ПриватБанку, який здійснюватиме відповідні виплати.

Виплата коштів здійснюватиметься у період з 1 липня до 1 грудня 2020 року.

У понеділок, 15 червня, мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури. Виявилося, що далеко не всі діти можуть скласти онлайн-ЗНО з української мови – у Києві і Харкові лежав сайт ЦОЯО.

Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке не відбулося в пунктах тестування у зв'язку з карантином. За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет.

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